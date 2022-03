Kölns Özcan entscheidet sich für die Türkei

FIRO/FIRO/SID/

Salih Özcan läuft in Zukunft für die Türkei auf

U21-Europameister Salih Özcan vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln wird künftig für die Türkei spielen. Dies gab der 24-Jährige am Freitag in Sozialen Medien bekannt.

Gleichzeitig nominierte Nationaltrainer Stefan Kuntz den Mittelfeldspieler für das Länderspiel der Türken am Dienstag (20:45 Uhr) gegen Italien. Zuvor hatte Özcan seit der U15 alle Nachwuchsteams des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) durchlaufen.

"In den vergangenen Wochen habe ich mich intensiv mit dieser Frage beschäftigt, mir viele Gedanken gemacht, viele Gespräche mit meiner Familie geführt und am Ende eine Entscheidung aus voller Überzeugung getroffen: Ich möchte für die Türkei spielen", so Özcan, der unter Kuntz mit der deutschen U21 im Vorjahr Europameister geworden war.

Aufgrund seiner guten Leistungen im Kölner Trikot in der laufenden Saison hatte er auch als Kandidat für eine baldige Nominierung durch Bundestrainer Hansi Flick gegolten. Özcan betonte, dass es eine Entscheidung gewesen sei, "die meinen Respekt vor Deutschland und dem DFB-Team kein bisschen schmälert". Er bedankte sich ausdrücklich bei Flick, "der mit mir gute Gespräche geführt und mir reizvolle Perspektiven aufgezeigt hat".