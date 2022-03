FC Schalke 04 nimmt plötzlichen Trainerwechsel vor

Markus Endberg via www.imago-images.de

Torsten Fröhling muss beim FC Schalke 04 seine Koffer packen

Der FC Schalke 04 II spielt in der Regionalliga West weiterhin gegen den Abstieg. Die Königsblauen reagieren auf die sportliche Talfahrt. Wie der Verein am Montagmittag bestätigte, muss Trainer Torsten Fröhling in Gelsenkirchen seinen Hut nehmen.

"Die U23 befindet sich in der Regionalliga West nach sechs Spielen ohne Sieg mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, einen neuen Impuls auf der Chef-Trainerposition zu setzen", wird Schalkes Nachwuchsdirektor Mathias Schober in der Pressemitteilung zitiert.

Fröhlings Nachfolger wird Jakob Fimpel, der bislang die U15-Mannschaft betreute und die zweite Mannschaft eigentlich erst im Sommer hätte übernehmen sollen.

"Wir sind überzeugt davon, dass wir mit dem vorgezogenen Wechsel zu Jakob Fimpel gemeinsam die Trendwende und den Ligaverbleib schaffen können", begründete Schober den Schritt.

FC Schalke 04 II droht der Abstieg

Fimpel selbst zeigte sich ebenfalls zuversichtlich: "Ich bin davon überzeugt, dass wir zusammen den Klassenerhalt schaffen werden. Uns ist bewusst, dass es ein großer Kraftakt werden wird, in dem wir bis zur letzten Minute unser Bestes geben müssen. Entsprechend fokussiert werden wir die neue Aufgabe im Team angehen."

Fimpel arbeitet seit 2013 als Nachwuchstrainer beim FC Schalke 04. In seiner bisherigen Zeit bei den Knappen betreute der 33-Jährige als Assistent und Videoanalyst mehrere Juniorenmannschaften. Nun soll Fimpel den FC Schalke II vor dem Abstieg aus der Regionalliga West bewahren.

Aktuell rangieren die Königsblauen mit 32 Punkten auf dem 15. Platz. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang, auf dem derzeit Alemannia Aachen liegt, beträgt aber lediglich einen Zähler.

Somit muss Fimpel mit der Schalker U23 direkt liefern. Am Freitagabend (19 Uhr) gastieren die Königsblauen beim Tabellenschlusslicht VfB Homberg.