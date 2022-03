BVB-Profi muss Zwangspause einlegen

IMAGO/Richard Callis/JustPictures

BVB-Profi Manuel Akanji fehlt der Schweiz

Am Dienstagabend testet die Schweizer Nationalmannschaft gegen den Kosovo. Manuel Akanji wird den Eidgenossen bei dem Freundschaftsspiel aufgrund einer Verletzung fehlen. Ein längerer Ausfall droht dem BVB-Verteidiger aber wohl nicht.

Die Schweiz ist bereits für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar qualifiziert. Die Alpenrepublik nutzt die Gelegenheit und testet zum Abschluss der Länderspielpause gegen den Kosovo. Manuel Akanji wird dabei nicht zum Einsatz kommen, wie Nati-Trainer Murat Yakin auf der Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen verriet.

"Manuel Akanji und Silvan Widmer werden nicht auflaufen, sie sind leicht angeschlagen", sagte der 47-Jährige, ohne dabei konkrete Details zu nennen. Eine längere Pause droht Akanji aber wohl nicht. Vielmehr scheint es sich um eine Vorsichtsmaßnahme zu handeln.

Mitte Dezember fiel der Innenverteidiger bereits wegen einer Knie-OP aus und fehlte Borussia Dortmund in fünf Pflichtspielen. Ende Februar bis Mitte März zwang ein Muskelfaserriss Akanji zum Zuschauen. Am vergangenen Bundesliga-Spieltag war der 26-Jährige in die Startfelf des BVB zurückgekehrt.

Verlässt Akanji den BVB im Sommer?

Ob Akanji den Schwarz-Gelben am kommenden Spieltag gegen RB Leipzig (Samstag, 18:30 Uhr) zur Verfügung steht, wird sich in den kommenden Tagen herausstellen.

Der Schweizer ist unter BVB-Cheftrainer Marco Rose unumstrittener Stammspieler. Dennoch ist Akanjis Zukunft in Dortmund ungewiss. Das Arbeitspapier des Verteidigers ist noch bis 2023 datiert. Da es bei den Verhandlungen über einen neuen Vertrag Medienberichten zufolge bislang zu keiner Einigung kam, könnte Akanji den BVB im Sommer verlassen.

Manchester United wird immer wieder als möglicher Abnehmer genannt. Die "Ruhr Nachrichten" vermeldeten zuletzt, dass die Chancen des BVB, Akanji über den Sommer hinaus halten zu können, "gegen null tendieren".