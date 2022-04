Bayers Adli muss operiert werden

FIRO/FIRO/SID/

Saison-Aus für Leverkusens Amine Adli

Der französische Fußball-U21-Nationalspieler Amine Adli vom Bundesligisten Bayer Leverkusen wird am kommenden Dienstag nach seinem im Qualifikationsspiel mit der französischen Auswahl erlittenen Sehnenrisses im rechten Oberschenkel operiert. Dies gab der Werksklub am Samstag bekannt, die Saison ist für den Offensivspieler vorzeitig beendet.

Der französische Spezialist Bertrand Sonnery-Cottet soll den Eingriff beim Angreifer in Lyon vornehmen. Seine Rehabilitation wird der 21-jährige Adli anschließend in Leverkusen absolvieren. Eine Rückkehr ins Mannschaftstraining wird erst in der Vorbereitung auf die kommende Saison möglich sein.