Verwirrung um Lewandowski-Gerüchte

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Wird Robert Lewandowski beim FC Bayern noch einmal verlängern?

Robert Lewandowski ist die Lebensversicherung des FC Bayern. Doch angeblich soll sich der Weltfußballer künftig im Trikot des FC Barcelona sehen, wie in Spanien berichtet wird. Von einer Zusage kann aber wohl längst noch nicht die Rede sein.

Stürmt Robert Lewandowski bald schon nicht mehr für den FC Bayern? Das behauptete zumindest die spanische Zeitung "Sport". Lewandowski habe demnach seinem Umfeld gegenüber bereits verraten, dass er sich im Sommer dem FC Barcelona anschließen will. Angeblich hat der polnische Angreifer dem LaLiga-Klub bereits zugesagt.

Neu sind Spekulationen um die Zukunft von Robert Lewandowski keineswegs. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft beim FC Bayern im Sommer 2023 aus.

Da beide Seiten noch keine Einigung über eine Verlängerung vermelden konnten, mehrten sich die Gerüchte über einen möglichen Abschied des Angreifers. Und da der deutsche Rekordmeister den Superstar wohl keineswegs ohne Ablöse abgeben will, könnte die aktuelle Spielzeit nach Meinung spanischer Medien die letzte von Lewandowski im Bayern-Dress sein. Angeblich könnten letztlich 50 bis 60 Millionen Euro an Ablöse fließen, so "Sport".

Lewandowski-Berater im Austausch mit dem FC Barcelona?

Wie wenig an den aktuellen Spekulationen dran ist, hob nun "Bild" hervor. Robert Lewandowski habe noch immer keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen, so das Blatt. Gespräche hätten noch nicht stattgefunden - weder mit Verantwortlichen des FC Bayern noch mit Entscheidungsträgern des FC Barcelona.

Allerdings: Sein Berater Pini Zahavi befinde sich nach Angaben von "Bild" sehr wohl bereits im Austausch mit den Katalanen. Auch zu Vertretern anderer Klubs soll es Kontakt geben.

Robert Lewandowski wechselte im Sommer 2014 ablösefrei vom BVB zum FC Bayern. Seither erzielte der Mittelstürmer sagenhafte 339 Tore in 367 Pflichtspielen für die Münchner, mit denen er unter anderem einmal die Champions League und sieben Mal die deutsche Meisterschaft gewann.