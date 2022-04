Dank Wild Card in die Königsklasse? Das sagt Oliver Kahn

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Oliver Kahn ist Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern

Am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr) startet der FC Bayern in das Viertelfinale der diesjährigen Champions League, tritt in Spanien beim FC Villarreal an. Der Blick von Vorstandsboss Oliver Kahn richtet sich derweil längst in die mittelfristige Zukunft des größten europäischen Vereinswettbewerbs.

Ab der Saison 2024/2025 wird der Modus der Champions League deutlich reformiert, soll für Vereine und Zuschauer neue Anreize schaffen und noch lukrativer werden.

Eine der grundlegendsten Neuerungen in der europäischen Königsklasse ab 2024 wird sein, dass es vereinzelt möglich sein wird, sich per Wild-Card-Regelung für die Champions League zu qualifizieren.

Ein Punkt, der vor allem in den einzelnen Fan-Lagern unterschiedlich und heftig diskutiert wird.

"Darüber kann man sicherlich streiten", räumte zwar auch Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn im Gespräch mit der "Sport Bild" ein. Gleichzeitig verteidigte er die Reform der UEFA, führte dabei aus: "Erlauben Sie mir eine Gegenfrage: Wenn ein Klub in der Premier League oder Bundesliga Fünfter wird, vorher aber zweimal die Champions League gewonnen hat, wäre er trotzdem nicht dabei, sondern müsste in der Europa League spielen. Über den besten Koeffizienten kann er jetzt doch in der Champions League starten. Ist das unfair?"

FC Bayern zuletzt vor 15 Jahren nicht in der Königsklasse dabei

Laut Kahn sei es also gar keine richtige Wild Card, "da mit der Fünf-Jahres-Wertung ja ein Leistungskriterium zugrunde liegt."

Besonders in der englischen Premier League war es in den letzten Jahren immer wieder vorgekommen, dass sich europäischen Großklubs wie Manchester United oder der FC Arsenal nicht über die nationale Meisterschaft für die Königsklasse qualifizieren konnten.

Der FC Bayern hatte übrigens in der Saison 2006/2007 als Bundesliga-Vierter zum letzten Mal die Qualifikation für die Champions League verpasst.