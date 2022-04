Darum hatte Bellingham beim BVB-Sieg besonderen Spaß

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Jude Bellingham (r.) ist im BVB-Mittelfeld eine feste Größe

Am Freitagabend feierte der BVB durch das 2:0 beim VfB Stuttgart seinen 19. Sieg in der laufenden Saison, festigte nach schwachen Vorwochen damit seinen zweiten Tabellenplatz vor Verfolger Bayer Leverkusen. Mittelfeldantreiber Jude Bellingham hatte abgesehen von den Verletzungen seiner Teamkollegen Gio Reyna, Mahmoud Dahoud und Mats Hummels besondere Freude an dieser Partie.

"Es war eine große Herausforderung, aber wir haben das Ganze sehr seriös gelöst", meinte der BVB-Stammspieler am Tag nach dem Auswärtssieg gegenüber dem vereinseigenen YouTube-Channel.

Der 18-Jährige kam sowohl mit den äußeren Bedingungen am Freitag in Stuttgart als auch mit der taktischen Herangehensweise Borussia Dortmunds besonders gut zurecht, was ihm eine besondere Freude bereitete.

"Das war eines der Spiele, die ich diese Saison am meisten genossen habe mit vielen Ballaktionen. Es war ein bisschen wie ein englisches Spiel, mit dem Wetter zu Spielbeginn, man konnte sich so richtig in die Zweikämpfe werfen und in der zweiten Halbzeit hatte ich viel den Ball. Das hat Spaß gemacht", führte Bellingham aus, der in der laufenden Saison in 27 der 29 Bundesliga-Spiele des BVB in der Startformation stand.

Auch die Tatsache, dass es das achte Zu-Null-Spiel der Schwarz-Gelben in der laufenden Bundesliga-Saison war, sollte vom jungen Engländer nicht unerwähnt bleiben: "Wenn wir so fokussiert sind wie gestern und den Kasten sauber halten, dann gibt es nicht viele, die da vorbeikommen."

Erneute Reyna-Verletzung als Schockmoment für BVB-Star Bellingham

Als einen besonderen Schock bezeichnete er hingegen die erneute Verletzung des Dortmunder Teamkollegen Gio Reyna, der bereits nach sechs Minuten unter Tränen ausgewechselt werden musste.

"Natürlich ist das auch für mich erstmal nicht leicht. Man will für ihn da sein und ihn in den Arm nehmen, er ist schließlich einer meiner besten Freunde. Man möchte ihm helfen und für ihn da sein. Aber zugleich haben wir weiterhin unseren Job zu erledigen", erklärte Bellingham, der die erneute Muskelverletzung seines Mannschaftskameraden mit großem Bedauern zur Kenntnis nahm.

Während die Saison für Gio Reyna damit vorzeitig beendet ist, will Mittelfeldmann Bellingham in allen fünf verbleibenden BVB-Spielen mithelfen, die erneute Vize-Meisterschaft hinter dem FC Bayern klarzumachen.