Itakura-Verbleib beim FC Schalke 04 offen

IMAGO/Joachim Bywaletz

Ko Itakura traf zuletzt für den FC Schalke gegen Heidenheim

Ko Itakura ist beim FC Schalke 04 einer der Dauerbrenner in der laufenden Saison. Ob in der Innenverteidigung oder im zentralen Mittelfeld: Der Japaner überzeugt als Leistungsträger bei S04 und gilt als einer der besten und konstantesten Spieler in der 2. Bundesliga. Klar, dass der FC Schalke alles versuchen wird, um Itakura über den Sommer hinaus im Verein zu halten.

Die erste Bedingung versteht sich dabei für den Leihspieler von Manchester City praktisch von selbst: Der FC Schalke muss zurück in die Bundesliga, sonst ist Itakura weg.

Der 25-Jährige selbst hatte bereits klargestellt, dass er seine weitere sportliche Zukunft auf jeden Fall in einer ersten Liga sieht.

Dass der 14-fache Nationalspieler den Knappen in der laufenden Spielzeit deutlich weitergeholfen hat, daran hegt auf Schalke niemand einen Zweifel.

"Egal, ob er in der Innenverteidigung oder auf der Sechs spielt, er kann der Mannschaft unheimlich viel geben. Sowohl, was die Einstellung, als auch, was das fußballerische Vermögen angeht", betonte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder zuletzt im Gespräch mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung".

Der S04-Manager will Itakura unbedingt bei den Gelsenkirchenern halten, gab dabei die weitere Richtung vor: "Der Fokus liegt auf den nächsten fünf Partien. Danach werden wir uns hinsetzen und schauen, was möglich ist."

Sollte der neue Zweitliga-Spitzenreiter FC Schalke in den kommenden Wochen tatsächlich noch die direkte Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus klarmachen, hat der Klub gute Karten in der Hand, um den Japaner fest zu verpflichten. Dann nämlich könnten die Königsblauen eine Kaufoption ziehen, die sich auf 4,5 Millionen Euro Ablöse an Manchester City belaufen soll.

Itakura hat schon viermal für den FC Schalke 04 getroffen

Für die Cityzens hat Itakura übrigens seit seinem Wechsel aus der Heimat vor drei Jahren noch kein einziges Ligaspiel absolviert. Er wurde 2019 direkt nach Holland zum FC Groningen verliehen, im letzten Sommer dann ins Ruhrgebiet zum FC Schalke.

"Ko ist ein wahnsinnig sympathischer Mensch. Immer demütig, immer ehrgeizig und top motiviert", charakterisierte Schröder den Stammspieler, der 26 der 29 Saisonspiele der Schalker bestritten hat. Er soll dabei schon "einige Jahre auf dem Scouting-Radar" der Gelsenkirchener gewesen sein, betonte Schröder weiter.

Neben seinen Abräumerqualitäten überzeugte Itakura zuletzt auch wieder vor dem gegnerischen Tor, erzielte beim 3:0-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim am letzten Spieltag bereits seinen vierten Saisontreffer.