Offiziell! FC Schalke 04 verpflichtet "großes Talent"

GEPA pictures/ Matic Klansek via www.imago-images.

Leo Greiml wechselt zum FC Schalke 04

Vor wenigen Wochen bangte der FC Schalke 04 noch davor, die Rückkehr in die 1. Bundesliga schon frühzeitig abschreiben zu müssen - inzwischen grüßt S04 sogar von Rang eins des deutschen Fußball-Unterhauses. Einen Erfolg feierten die Knappen nun auf dem Transfermarkt.

Leo Greiml wechselt im Sommer ablösefrei zum FC Schalke 04. Das bestätigten die Königsblauen am Mittwoch. Der 20-jährige Österreicher unterschreibt einen Vertrag bis zum Sommer 2025.

"Leo ist ein großes Talent und einer der besten österreichischen Fußballer seines Jahrgangs", wird S04-Sportdirektor Rouven Schröder bezüglich des Deals auf "schalke04.de" zitiert.

Der Innenverteidiger steht derzeit bei Rapid Wien unter Vertrag, wo er bis zu seinem Kreuzbandriss im Oktober 2021 einen Stammplatz in der Innenverteidigung innehatte. Ein Comeback im Waldviertel wird es nicht mehr geben.

Der FC Schalke 04 hat beim Tauziehen um Greiml angeblich sogar einige Bundesliga-Klubs ausgestochen. "Sport1" zufolge sollen unter anderem der 1. FC Köln und die TSG 1899 Hoffenheim sowie Zweitligist SV Werder Bremen Interesse an Greiml gezeigt haben.

Rapid Wien nicht vom Schritt überzeugt

Dass der Youngster seine Zukunft nicht in Wien sieht, stand indes bereits seit Montag fest.

"Wir wurden von Leo beziehungsweise seinem Management informiert, dass er ab der kommenden Saison bei einem anderen Verein seinen nächsten Karriereschritt machen möchte", gab Rapid-Sportboss Zoran Barisic bekannt.

Und weiter: "Ich bedauere das sehr, da ich einerseits überzeugt bin, dass es für Leos Entwicklung wichtig gewesen wäre, wenn er zumindest die kommende Saison noch für uns spielt und da wir andererseits das schon vor seiner Verletzung vorgelegte sehr gute Angebot für eine Vertragsverlängerung in den letzten Monaten noch zwei weitere Male attraktiver für ihn gestaltet haben. Daher gehe ich davon aus, dass die Entscheidung nicht nur sportliche Gründe hatte, aber so ist wohl unser Fußballgeschäft."

Auf Schalke freut man sich hingegen über den Transfer-Coup: "Sowohl bei Rapid als auch in der österreichischen U21-Nationalmannschaft hat Leo in der Vergangenheit schon Verantwortung auf dem Platz übernommen, ehe ihn die Knieverletzung ausbremste. Er passt charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft. Wir freuen uns, dass er sich ligaunabhängig für uns entschieden hat und im Sommer Teil unseres Teams wird", so Schröder.

Greiml befindet sich aktuell auf der Zielgeraden seiner Reha.