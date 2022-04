Bayern-Rückkehr? Alexander Nübel erneuert Ablehnung

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Alexander Nübel ist derzeit vom FC Bayern an AS Monaco ausgeliehen

Alexander Nübel hat erneut betont, dass er in der kommenden Saison definitiv nicht zum FC Bayern zurückkehren wird. Selbst ein Comeback in 2023/24 ist für den Keeper derzeit ausgeschlossen.

Die nackten Fakten sind eindeutig: Alexander Nübel steht nach seinem Wechsel vom FC Schalke 04 im Sommer 2020 noch bis 2025 beim FC Bayern München unter Vertrag. Um Spielpraxis zu sammeln ist der Torhüter derzeit an AS Monaco ausgeliehen. Die Leihe ist bis Ende Juni 2023 datiert. Danach sollte der 25-Jährige eigentlich in München durchstarten. Doch daraus wird wohl nichts, weil Platzhirsch Manuel Neuer nicht ans Aufhören denkt.

Deshalb ist eine vorzeitige Rückkehr ohnehin vom Tisch. "Im Moment ist es kein Thema. Wenn Bayern etwas anderes vorhat, müssen wir drüber sprechen. Aber für mich ist es im Moment gar kein Thema", erklärte Nübel bei "Bild". Und auch danach dürfte es schwierig werden mit Spielzeit für den früheren Schalker und Paderborner.

"Ich glaube nicht, dass Manuel Neuer sich auf die Bank setzt. Wenn er da ist, wird er spielen", gab sich der Torwart pessimistisch und fügte deutlich an: "Ich glaube nicht, dass ich dann in der Zeit noch mal zu Bayern zurückkomme."

Nübel: Würde mich beim FC Bayern nicht mehr auf die Bank setzen

Zum aktuellen Zeitpunkt scheint sich Nübel aber ohnehin keinen Kopf um die Situation in München machen zu wollen. "Wenn Manu jetzt noch drei oder vier Jahre verlängert und auf dem Niveau weiterspielt, ist das so. Wenn nicht, ist das anders. Das entscheidet der Verein am Ende. Das spielt aber für mich jetzt keine Rolle", sagte der 1,93 Meter große Keeper, der mit AS Monaco derzeit mittendrin ist im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Den Wechsel zum FC Bayern vor rund zwei Jahren bereut Nübel trotz der Entwicklungen nicht. "Ich würde es wieder genauso machen. 100 Prozent", betonte er.

"Von der Qualität her ist das die Spitze im Weltfußball. Ich würde es immer so machen. Du siehst da, wo es hingeht, wo man selbst hinwill", führte der Torhüter aus, schränkte jedoch vielsagend ein: "Jetzt würde ich mich aber nicht mehr da auf die Bank setzen."