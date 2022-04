Medien: Haaland-Nachfolger beim BVB steht fest

Federico Pestellini via www.imago-images.de

Hugo Ekitike ist offenbar ein Thema beim BVB

Borussia Dortmund hat die Suche nach einem Nachfolger für Erling Haaland angeblich abgeschlossen. Eine offizielle Bestätigung seitens des BVB ist vorerst allerdings nicht zu erwarten.

Kein Tag vergeht ohne neue Wasserstandsmeldungen in der Causa Erling Haaland. Nach dem 1:3 von Borussia Dortmund im Bundesliga-Kracher beim FC Bayern, so berichteten die "Ruhr Nachrichten" am Montag, sei der 21 Jahre alte Norweger gen Côte d’Azur aufgebrochen. In Monaco wolle sich der Noch-BVB-Star mit seinem Berater Mino Raiola treffen, um seinen Wechsel voranzutreiben.

Noch steht die endgültige Entscheidung in der Transfer-Saga um den heiß begehrten Mittelstürmer nämlich aus. Es gebe "keinen neuen Stand", bestätigte auch der designierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem Bayern-Spiel gegenüber der "WAZ". "Beide Seiten wollen versuchen, schnellstmöglich zu einer Entscheidung zu kommen."

BVB-intern soll die Entscheidung, wer auf Haaland im Falle seines erwarteten Abgangs folgt, längst gefallen sein. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Offiziell wolle die Borussia den Deal demnach aber erst machen, wenn der Haaland-Transfer in trockenen Tüchern sei.

BVB will offenbar jungen Stürmer holen

Einen prominenten Star-Neuzugang dürfen die BVB-Fans aber offenbar nicht erwarten. Vielmehr folgt auf Haaland laut übereinstimmenden Medienberichten ein junger, entwicklungsfähiger Angreifer, der dementsprechend auch nur eine moderate Ablösesumme kostet.

Glaubt man "Bild", kristallisieren sich insbesondere zwei Top-Kandidaten heraus: Hugo Ekitike von Stade Reims und Adam Hlozek von Sparta Prag.

Beide sind 19 Jahre alt, haben ihr großes Potenzial aber bereits hinlänglich nachgewiesen und passen so hervorragend ins Beuteschema des BVB.

Duo von Red Bull Salzburg ein Thema beim BVB?

Wie es im "Sport1"-Podcast "Die Dortmund-Woche" heißt, wird Ekitike aber auch aus der englischen Premier League umworben und könnte für die Schwarz-Gelben deswegen schon zu teuer sein.

Im Blickfeld des BVB stehen neben dem französischen U21-Nationalspieler und Hlozek, der rund 20 Millionen Euro kosten soll, demnach auch Noah Okafor und Benjamin Sesko von Red Bull Salzburg.

Mit Karim Adeyemi wird aller Voraussicht nach ein Noch-Teamkollege des Duos im Sommer seinen Weg nach Dortmund finden. Der Nationalspieler ist beim BVB jedoch nicht als direkter Haaland-Erbe eingeplant.