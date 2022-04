Gnabry-Poker stockt: Welche Rolle spielt Real Madrid?

IMAGO/Mutsu Kawamori

Serge Gnabry zögert mit einer Verlängerung beim FC Bayern

Zuletzt traf er beim Meister-Showdown gegen den BVB, doch die Zukunft von Serge Gnabry beim FC Bayern ist weiter offen, obwohl sein Vertrag in 14 Monaten ausläuft. Gut möglich, dass das Zögern Gnabrys darin begründet ist, dass Real Madrid beim deutschen Nationalspieler die Finger im Spiel hat.

Während der FC Bayern zumindest bei Thomas Müller und Manuel Neuer, deren Verträge wie Gnabrys 2023 auslaufen, wohl in Kürze Nägel mit Köpfen machen und die beiden Routiniers weiter an den Klub binden wird, ist die Zukunft des 26-Jährigen weiter offen und könnte womöglich sogar noch länger offen bleiben.

Vor Kurzem berichtete der "kicker", dass Gnabry derzeit gar keine Anstalten macht, über eine Ausdehnung seines Kontraktes nachzudenken, womit ein Sommer-Abschied des Offensivmannes immer wahrscheinlicher wird, wenn die Münchner noch eine ordentliche Ablösesumme für den DFB-Kicker kassieren wollen. Ein weiteres Szenario wie bei David Alaba, der den Verein ohne Transfer-Entschädigung zu Real Madrid verließ, wollen die Bosse eigentlich vermeiden.

Doch genau hier liegt auch bei Gnabry die Krux. Denn wie Alaba scheint auch Gnabry von einem Transfer zu den Königlichen zu träumen. Nach Informationen von "Sport Bild" ist das Interesse sogar beidseitig. Demnach würde Real den 26-jährigen Rechtsaußen "grundsätzlich" gern verpflichten.

Weil jedoch auch Kylian Mbappé im Sommer auf der Einkaufsliste steht, könnte auch der Fall eintreten, dass die Madrilenen noch ein Jahr warten wollen. Das Interesse sei vorhanden, aber nicht "akut", so das Blatt. Ähnlich berichtete zuletzt auch "Sky".

FC Bayern oder Real Madrid: Serge Gnabry hat die Wahl

Genau jener Wunsch des spanischen Spitzenklubs könnte am Ende jedoch dazu führen, dass Gnabry auf eine Verlängerung beim FC Bayern verzichtet, um Mitte 2023 ablösefrei in La Liga zu wechseln. Passend dazu fügte der TV-Sender an, dass ein Verkauf im nahenden Sommer nicht realistisch sei. Sitzt der Offensivmann also seinen Vertrag aus?

Klar ist: Die Gespräche über ein neues Arbeitspapier Gnabrys beim FC Bayern befinden sich schon seit Monaten in einer Sackgasse. Vor allem in der Gehaltsfrage soll es große Differenzen zwischen Vereins- und Spielerseite geben. In den kommenden Wochen sind jedoch weitere Termine geplant.

Neben Real Madrid wurde der Flügelstürmer auch immer wieder mit Topteams aus der englischen Premier League in Verbindung gebracht, unter anderem sollen Tottenham Hotspur und der FC Liverpool am gebürtigen Stuttgarter dran gewesen sein. Wirklich heiß sind diese Spekulationen bisher aber nicht geworden.