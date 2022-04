Gladbach-Trio vor Unterschrift - Topscorer soll weg

IMAGO/Revierfoto

Yann Sommer und Jonas Hofmann sollen bei Borussia Mönchengladbach bleiben

Borussia Mönchengladbach macht mit Blick auf die neue Saison Nägel mit Köpfen. Die ersten drei Gladbach-Stars könnten in Kürze neue Arbeitsverträge unterschreiben. Ein Stürmer, von dem es zuletzt hieß, er soll bleiben, wird hingegen wohl zum Verkaufskandidaten.

Der neue Sportchef Roland Virkus, der bei Borussia Mönchengladbach Anfang Februar die Amtsgeschäfte des zurückgetretenen Max Eberl als Sportchef übernahm, hat in diesen Tage alle Hände voll zu tun. Gut möglich jedoch, dass er bei einem Trio noch vor Saisonende Vollzug vermelden kann.

Nach Informationen von "Sport Bild" werden die Gladbacher mit Jonas Hofmann, Yann Sommer (beide aktuell bis 2023 gebunden) und Patrick Herrmann verlängern. Der Vertrag des Letztgenannten läuft in gut zwei Monaten aus. Dem Bericht nach hat der Ur-Borusse, der bereits seit 14 Jahren im Klub ist, ein unterschriftreifes Angebot vorliegen und soll für zwei weitere Jahre unterschreiben.

Im Gegenzug will Virkus das Gehalt des 31-Jährigen pandemiebedingt nach unten anpassen. Derzeit soll Herrmann noch rund 1,5 Millionen Euro verdienen. Dass Herrmann verlängert gilt als sicher, der Offensivmann wünscht sich jedoch noch, dass in seinem neuen Kontrakt vermerkt wird, dass er nach seiner aktiven Karriere in anderer Funktion im Verein bleiben kann. Aus diesem Grund fehlt bislang die Unterschrift, so das Blatt.

Auch bei Hofmann und Sommer findet sich noch keine Signatur unter den neuen Verträgen. Das liegt laut "Sport Bild" daran, dass es in der aktuellen zweiten Verhandlungsrunde bislang vor allem um die Gehaltsfrage ging. Hofmanns Salär soll in Zukunft um zehn Prozent angehoben werden. Inklusive Prämien wäre er dann mit rund drei Millionen Euro jährlich einer der Top-Verdiener.

Gladbach: Diese Punkte sind bei Hofmann und Sommer noch offen

Sommer hingegen ist bereits in diesen Sphären angekommen und soll - trotz Pandemie-Verlusten - auf dem Level von circa drei Millionen Euro im Jahr bleiben.

Mit beiden Leistungsträgern steht noch eine dritte Verhandlungsrunde an. Hier soll es dann vor allem um die Laufzeit gehen. Bei Hofmann läuft es auf eine Verlängerung um zwei oder drei Jahre hinaus. Danach möchte der Nationalspieler gern den Schritt in die USA wagen und in der MLS anheuern, zu Sommer gibt es keine genaueren Angaben über die neue Laufzeit.

Pléa-Seite will baldige Klarheit

Beim genannten Duo sind sich die Gladbach-Verantwortlichen rund um Virkus laut dem Bericht sicher, dass sie die Angebote annehmen werden. Lediglich bei Hofmann besteht die Möglichkeit, dass er noch einmal ins Überlegen kommt, falls ein Top-Angebot eines europäischen Spitzenklubs eintrudeln sollte.

Auf ein solches hofft man bei der Borussia auch im Bezug auf Alassane Pléa. Nachdem es zuletzt noch hieß, dass die Fohlenelf-Bosse mit dem Angreifer verlängern wollen, geht die Tendenz nach "Sport Bild"-Infos nun in Richtung Verkauf des Top-Scorers (Acht Tore, sechs Vorlagen).

Die Pléa-Seite jedenfalls hätte gern früh Klarheit. "Ich werde versuchen, noch vor Saisonende mit Roland Virkus zu sprechen. Dann werden wir uns anhören, was Gladbach plant für die kommende Saison und gemeinsam entscheiden, was das Beste für jeden ist", wurde Stephane Courbis, der Agent des Spielers, im Fachblatt zitiert.