Millionenschaden! Deutscher WM-Held wird ausgeraubt

Bis 2020 spielte Shkodran Mustafi (l.) zusammen mit Mesut Özil beim FC Arsenal

Was für ein Schock! Deutschlands 2014er-Weltmeister Shkodran Mustafi ist ausgeraubt worden, die Täter erbeuteten wohl mehrere Luxus-Gegenstände und Bargeld im Wert von über einer Millionen Euro.

Der schlimme Vorfall soll sich bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignet haben. Die spanische Zeitung "Levante" hatte zuerst darüber berichtet.

Die Täter, es sollen dem Medienbericht zufolge drei gewesen sein, sollen über den angrenzenden Golfplatz in die Villa des 30-Jährigen eingedrungen sein, der seit letztem Sommer beim spanischen Erstligisten UD Levante unter Vertrag steht.

Nach Angaben der Zeitung soll sich Mustafi, der im letzten Jahr eine Halbserie beim FC Schalke 04 unter Vertrag stand und die Gelsenkirchener zeitweise sogar als Kapitän aufs Feld geführt hatte, sogar noch in dem Anwesen aufgehalten haben, während der Einbruch stattfand.

Mustafi-Fotos als unfreiwillige Hilfe für die Einbrecher?

Wie es in den Medienberichten weiter heißt, könnte Shkodran Mustafi den Räubern mit seinen Postings in den sozialen Medien sogar unfreiwillig dabei geholfen haben, in sein Anwesen einzudringen. Mehrfach hatte er Fotos von sich aus seiner Luxus-Villa gepostet, anhand derer die Kriminellen möglicherweise ihr Einbruchsziel auskundschafteten. So zumindest vermuten es die spanischen Behörden.

Immerhin: Der Weltmeister von 2014 und 20-fache Nationalspieler blieb bei dem Einbruch in sein Anwesen unverletzt.

Beim Klub aus der Nähe von Valencia steht Mustafi noch bis Sommer 2023 unter Vertrag. Sportlich hat sich der erneute Wechsel in die La Liga für den Abwehrspieler bisher nicht ausgezahlt. In der laufenden Saison stand er in der spanischen Meisterschaft nur acht Mal in der Startformation. Eine schwere Knieverletzung setzte ihn zwischen Dezember und März dabei komplett außer Gefecht.

UD Levante rangiert in La Liga auf Tabellenplatz 19 und ist fünf Spieltage vor Saisonende bereits sechs Punkte vom rettenden Ufer entfernt. Schon im letzten Jahr war Mustafi als Leihspieler mit dem FC Schalke 04 aus der Bundesliga abgestiegen.