Rangers-Coach mit Fan-Ansage an Eintracht Frankfurt

IMAGO/Stuart Wallace/Shutterstock

Giovanni van Bronckhorst steht mit den Rangers im Europa-League-Finale gegen Eintracht Frankfurt

Am 18. Mai kommt es im Finale der Europa League in Sevilla zum Duell zwischen Eintracht Frankfurt und den Rangers aus Glasgow. Auch auf den Tribünen birgt die Partie Zündstoff, denn beide Fan-Lager gelten als besonders leidenschaftlich. Rangers-Coach Giovanni van Bronckhorst glaubt, dass die Anhänger der Schotten denen der SGE diesbezüglich in nichts nachstehen.

Nachdem die Fans von Eintracht Frankfurt am Donnerstag einmal mehr eindrucksvoll bewiesen, wie sehr sie an ihrer SGE hängen und diese Verbundenheit mit einer spektakulären Tribünen-Show unterstrichen, wurde auch Giovanni van Bronckhorst, Trainer von Finalgegner Glasgow, nach den mittlerweile europaweit bekannten Eintracht-Anhängern gefragt. Seiner Meinung nach befinden sich die Rangers-Supporter mit denen der Hessen auf Augenhöhe.

"Wo auch immer wir hingehen, haben wir treue Anhänger. Auch in Leipzig und Dortmund waren viele. Für sie spielt es keine Rolle, wie viele Stunden sie fliegen, laufen, oder Radfahren müssen - vielleicht werden einige sogar schwimmen", scherzte der Niederländer mit Blick auf das Endspiel in Sevilla.

Die Rangers-Supporter werden ihr Team "im Stadion und auch in der Stadt repräsentieren", ergänzte der ehemalige Nationalspieler: "Sie sollen das genießen."

Dass es Ärger zwischen den beiden Fan-Lagern geben könnte, fürchtet van Bronckhorst nicht. Die Glasgow-Fans "benehmen sich immer sehr gut. Und das ist auch wichtig für den Verein. Unser Ruf in Europa soll sein, dass wir uns in jeder Stadt gut benehmen".

Beim Endspiel in Sevilla erwartet der Glasgow-Trainer auf den Tribünen eine "50:50-Aufteilung". "Und du willst immer erfolgreich sein und für die Fans gewinnen. Das gilt auch für uns. Unsere Fans sind unglaublich, sie machen uns stark, zuhause und auswärts", sagte der Trainer.