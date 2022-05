Haaland zurück beim BVB - Medizincheck absolviert?

IMAGO/H. Langer

Erling Haaland steht vor einem Wechsel vom BVB zu Manchester City

Erling Haalands Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester City nimmt immer konkretere Züge an. Der BVB ermöglichte dem Torjäger am Montag, seinen Abschied vorzubereiten. Mittlerweile ist Haaland zurück in Dortmund - angeblich, nachdem er den Medizin-Check absolviert hat.

Wie Borussia Dortmund am Montagnachmittag zwischen den Zeilen verlauten ließ, befindet sich Erling Haaland mit Manchester City in finalen Gesprächen. "Die Spieler haben heute trainingsfrei, und wir haben Erling erlaubt, persönliche Angelegenheiten zu regeln", bestätigte der BVB auf "dpa"-Anfrage.

Am Dienstag tauchte Haaland dann zum wie üblich angesetzten Nachmittagstraining wieder am BVB-Gelände in Dortmund-Brackel auf.

Laut der belgischen Boulevardzeitung "La Derniere Heure" absolvierte Haaland in der Zwischenzeit im Erasmus-Krankenhaus in Brüssel im Beisein des Mannschaftsarztes von ManCity den Medizin-Check.

Erling Haaland vor Wechsel vom BVB zu Manchester City

Mit Bezug auf "Quellen aus Deutschland" hatte am Montagvormittag der für gewöhnlich gut informierte britische Sportjournalist David Ornstein von "The Athletic" gemeldet, dass Haalands Wechsel vom BVB zu ManCity mittlerweile beschlossene Sache sei.

Der englische Meister soll den Fußball-Bundesligisten bereits in der Vorwoche darüber in Kenntnis gesetzt haben, dass die vertraglich festgelegte Ausstiegsklausel gezogen wird. Somit muss Manchester City rund 75 Millionen Euro Ablöse an die Borussia zahlen.

Die Engländer haben sich Ornstein zufolge mit Haaland bereits im vergangenen Monat über einen Vertrag geeinigt.

Fünfjahresvertrag für Erling Haaland bei Manchester City?

Angeblich unterschreibt der Norweger im Nordwesten Englands einen Fünfjahresvertrag. Dort soll er zum neuen Top-Verdiener im Kader aufsteigen.

Haalands Vertrag beim BVB ist zwar eigentlich noch bis Ende Juni 2024 datiert. Aufgrund der vereinbarten Ausstiegsklausel darf der 21-Jährige aber schon im Sommer 2022 wechseln. Wegen seiner überragenden Quote von 85 Toren und 23 Vorlagen in 88 Pflichtspielen für den BVB standen zahlreiche europäische Klubs Schlange.

Letzten Endes bekommt wohl Manchester City den Zuschlag - jener Klub, für den einst schon sein Vater Alf Inge zwischen 2000 und 2003 gespielt hat.

Am Samstag (15:30 Uhr) kann sich Erling Haaland vor heimischen Publikum im letzten Bundesligaspiel der Saison gegen Hertha BSC von den BVB-Fans verabschieden.