BVB-Schreck Ngankam: Zweikampfmonster mit Torriecher

Jessic Ngankam traf für Greuther Fürth gegen den BVB

Comunio und sport.de präsentieren Euch jede Woche einen Bundesliga-Spieler, der noch unter dem Radar läuft und von dem in Kürze eine deutliche Marktwertsteigerung zu erwarten ist - heute mit Jessic Ngankam von der SpVgg Greuther Fürth.

Die aktuellen Comunio-Stats

Marktwert: 740.000

Punkte: 9

Punkte pro Spiel: 1,8

Darum wird Ngankam unterschätzt

Warum jetzt noch in einen Fürther investieren? Das Kleeblatt ist längst abgestiegen, hat genau noch ein Spiel vor der Brust und sind wir ehrlich: Allzu viel Zählbares springt beim Tabellenschlusslicht bei Comunio derzeit auch nicht mehr heraus.

Jessic Ngankam kommt auch noch aus einer Kreuzbandverletzung zurück und konnte sich – mit Ausnahme der letzten Wochen – in dieser Saison, wo er als Leihspieler Bundesliga-Spielpraxis sammeln sollte, leider nicht zeigen. Eigentlich ein eher trauriges Kapitel.

Das macht ihn so stark

Ngankam gab nach seinem Kreuzbandriss am 29. Spieltag sein Comeback und hat seither immer gespielt, zuletzt sogar dreimal von Beginn an. In seinen nur 280 Einsatzminuten hat Ngankam direkt schon ein Tor (gegen den BVB) und einen Assist geliefert. Besonders beeindruckend war aber die physische Präsenz des 21-Jährigen.

Äußerst robust, gleichzeitig aber schnell und trickreich, stach Ngankam aus der Fürther Mannschaft zuletzt klar heraus. Zwar hat er nicht immer viele Ballbesitzphasen, was auch an seiner Mannschaft liegt, aber er führt extrem viele Zweikämpfe, teilweise bis zu 30 pro Spiel. Ngankam zählt also zur Spezies der sehr aktiven Stürmer, die viel unterwegs sind und pressen und auch aus diesem Grund bessere Chancen auf einen guten Sofascore haben, als ein passiver Mittelstürmer vom Typ Lucas Alario. Gegen Dortmund war Ngankam am 33. Spieltag mit fünf Zählern der punktbeste Fürther.

Dieses Potenzial hat er

Es gibt hier gleich mehrere Ebenen: Zunächst einmal die sehr kurzfristige für den letzten Spieltag: Fürth bekommt ein vorerst letztes Bundesliga-Spiel geschenkt und wird hier gewiss noch einmal alles reinwerfen gegen einen Augsburger Gegner, der zuletzt zweimal in Folge vier Gegentore kassiert hat, aber dennoch den Klassenerhalt sicher machen konnte.

Die nächste Ebene ist alles, was mit Ngankam im Sommer passiert. Der Leihvertrag läuft aus. Fürth würde Ngankam gerne halten, der Spieler will sich aber in der Bundesliga etablieren. Zunächst kehrt er zu seinem Stammverein Hertha BSC zurück, dort stürmt aktuell Davie Selke. Kein Grund für Ngankam, sich zu verstecken. Nach letzten Meldungen sollen aber auch einige andere Bundesligisten ein Auge auf den Stürmer geworfen haben. Hier gibt es also großes Potenzial, wenn man viele Spieler in die neue Saison mitnehmen kann.

Ein Durchbruch wäre ohnehin wenig überraschend: Ngankam war 2018/19 mit 25 Toren Torschützenkönig der Bundesliga A-Jugend Nordost und hat deutsche U-Nationalmannschaften durchlaufen. Dass er sich in der Bundesliga etabliert, scheint also nur noch eine Frage der Zeit sein. Für 740.000 also eine nahezu risikofreie Anlage mit maximalem Potenzial.

Karol Herrmann