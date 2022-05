Haaland-Nachfolger da: BVB macht Adeyemi-Transfer offiziell

BVB

Karim Adeyemi wechselt zum BVB

Das ging fix! Kurz nach der Verkündung der Einigung mit Manchester City über den Wechsel von Erling Haaland hat der BVB bereits den Nachfolger des Goalgetters präsentiert: Wie erwartet wechselt Nationalspieler Karim Adeyemi von RB Salzburg nach Dortmund.

Nach Klub-Angaben absolvierte der 20-Jährige am Dienstag in Dortmund den Medizincheck und unterschrieb am späten Nachmittag ein bis 30. Juni 2027 gültiges Arbeitspapier.

✍️ Adeyemi unterschreibt bis 2027



Der #BVB hat Offensivakteur Karim #Adeyemi verpflichtet. Der 20-Jährige absolvierte heute in Dortmund den Medizincheck und unterschrieb am späten Nachmittag einen bis 30. Juni 2027 gültigen Vertrag.



Alle Infos 👉 https://t.co/HPuCVVvIly pic.twitter.com/Wgix946CeU — Borussia Dortmund (@BVB) 10. Mai 2022

"Als kleiner Junge war ich fasziniert vom schwarzgelben Tempofußball. Deshalb stand für mich schnell fest, dass ich gerne zum BVB wechseln möchte, als ich vom Dortmunder Interesse erfahren habe", verriet der Shootingstar.

Adeyemi weiter: "Ich habe bewusst auch langfristig unterschrieben, weil ich davon überzeugt bin, dass wir eine spannende Mannschaft sein werden, die mit der Unterstützung der fantastischen Dortmunder Fans mittelfristig in der Lage sein wird, um Titel mitzuspielen und sie auch gewinnen zu können."

BVB: Adeyemi entschied sich "gegen viele Angebote aus den europäischen Topligen"

Der Angreifer ist mit bislang 19 Treffern auf dem besten Wege, die Torjägerkanone in Österreich zu gewinnen. Im vergangenen September feierte Adeyemi zudem im WM-Qualifikationsspiel gegen Armenien sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft - und erzielte direkt seinen ersten Treffer.

"Karim Adeyemi ist ein hochtalentierter, junger deutscher Nationalspieler, dessen Stärke im Abschluss unserem Offensivspiel genauso gut zu Gesicht stehen wird wie sein extremes Tempo", schwärmte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Sein designierter Nachfolger Sebastian Kehl ergänzte: "Nach den Transfers von Niklas Süle und Nico Schlotterbeck bekommen wir in Karim Adeyemi für die kommende Saison einen weiteren sehr spannenden Spieler. Übrigens einen, der eine hohe BVB-Affinität hat, dessen Herz schon als Jugendlicher für Schwarzgelb schlug und der sich gegen viele Angebote aus den europäischen Topligen entschieden hat, um für Borussia Dortmund auflaufen zu können. Seine Schnelligkeit und Torgefahr sind beeindruckend."