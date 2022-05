Hamann zweifelt an Haalands Erfolg bei ManCity

IMAGO/Mladen Lackovic

Kann Erling Haaland bei ManCity ebenso wie beim BVB glänzen

Der Wechsel von Erling Haaland von Borussia Dortmund für circa 75 Millionen Euro zu Manchester City ist seit Dienstag in trockenen Tüchern. Bei einigen Experten wirft die Entscheidung des Norwegers allerdings Fragen auf. So auch bei dem deutschen Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann.

"Mich wundert dieser Transfer! Pep bevorzugt spielende Mittelstürmer, bringt deshalb häufig [Phil, d.Red.] Foden und [Raheem, d.Red.] Sterling. Haaland passt da eigentlich nicht so rein. Ich hatte bis zuletzt gedacht, Haaland würde woanders landen", zitiert die "Bild" Hamann bezüglich des Haaland-Deals.

Als Warnung führt der Bericht Mario Mandzukic an. Der Kroate flüchtete einst beim FC Bayern vor Trainer Guardiola.

"Dieser Mann hat mich enttäuscht. Guardiola war nicht fair zu mir", wetterte Mandzukic anschließend. "Ich habe das Beste für die Mannschaft und für Bayern gegeben, hatte es nicht verdient, so behandelt zu werden. In den ersten Monaten, nachdem er zu Bayern gekommen war, merkte ich, wie sich die Dinge veränderten. Ich habe so hart daran gearbeitet, alle Neuerungen aufzunehmen - aber damit so etwas klappt, müssen beide Seiten guten Willen zeigen."

Guardiola "hätte besser einen Fiat kaufen sollen"

Auch Superstar Zlatan Ibrahimovic fand unter Guardiola beim FC Barcelona einst nicht sein Glück. "Wer mich kauft, kauft einen Ferrari. Und wer einen Ferrari hat, tankt Super. Guardiola tankte Diesel und machte eine Tour ins Grüne. Er hätte besser einen Fiat kaufen sollen", lautet eine der legendären Ibrahimovic-Sticheleien im Anschluss.

Und Tiki-Taka-Fanatiker Guardiola? Der Coach vom Premier-League-Tabellenführer freut sich auf seinen neuen Schützling Erling Haaland. "Er kann uns definitiv zu mehr Toren verhelfen", sagte der Spanier nach dem 5:1 (3:1)-Sieg bei den Wolverhampton Wanderers.

"Glückwunsch an den Verein. Er ist eine Verpflichtung für die nächsten Jahre", so Guardiola weiter: "Wir sind sehr froh, dass er sich dazu entschlossen hat, zu uns zu kommen." Er sei davon überzeugt, dass sich Haaland schnell an den Spielstil des Klubs anpassen werde.

Ob sich Haaland wirklich anpassen wird, wird freilich erst die Zeit zeigen.