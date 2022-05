"Viel Glück beim FC Bayern": Gravenberch-Deal ausgeplaudert

unknown

Treffen Noussair Mazraoui (r.) und Ryan Gravenberch beim FC Bayern aufeinander?

Am Dienstagabend machte Ajax Amsterdam am vorletzten Spieltag der Ehrendivision durch ein 5:0 (3:0) gegen den sc Heerenveen den 36. Meistertitel der Vereinsgeschichte perfekt. Während der Feierlichkeiten im Anschluss brachen alle Dämme und ein hartnäckiges Gerücht wurde wohl bestätigt.

Im Netz kursiert ein Video, das die Ajax-Mittefeldspieler Kenneth Taylor und Ryan Gravenberch in ausgelassener Stimmung in der Kabine zeigt. Taylor, bewaffnet mit einem Mikrofon mit dem Ajax-Logo, schnappt sich seinen Teamkollegen und plaudert munter drauf los: "Leider wird er uns verlassen, aber das hat er sich auch verdient", so Taylor in Richtung Gravenberch und ergänzt: "Wir wünschen dir ganz viel Glück beim FC Bayern."

Gravenberch wird seit Wochen hartnäckig beim FC Bayern gehandelt, übereinstimmenden Medienberichten steht lediglich der Ablösepoker der offiziellen Bekanntgabe des Deals noch im Weg. Ajax soll um die 30 Millionen Euro fordern, Bayern initial 17 Millionen Euro geboten haben. Glaubt man den Worten Taylors, wird es jedoch zum Transfer kommen.

Von einer Überraschung kann natürlich nicht mehr die Rede sein. "Er ist ein guter Spieler. Wir sind in Gesprächen. Bei so einem Transfer muss einiges passen", gab sich Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic zuletzt bei "Sky90" ebenfalls nicht mehr die Mühe, das Interesse des FC Bayern verdeckt zu halten. Zuletzt sollen die Münchner ihre Offerte "Telegraaf"-Reporter Mike Verweij zufolge erhöht haben - offenbar mit Erfolg.

Gravenberch steht bei Ajax nur noch bis 2023 unter Vertrag, sodass der niederländische Meister im Sommer letztmals die Chance auf eine höhere Ablöse hat.

Der gebürtige Amsterdamer läuft schon seit 2010 für Ajax auf, wo er zahlreiche Jugendmannschaften durchlief. In der laufenden Saison absolvierte der Oranje-Youngster 42 Pflichtspiele. Momentan laboriert Gravenberch an einer Knöchelverletzung.