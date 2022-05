"Es gibt nur ein' Rudi Völler": Bayer-Legende gewürdigt

IMAGO/Blatterspiel

Rudi Völler wurde in Leverkusen verabschiedet

Sport-Geschäftsführer Rudi Völler ist von Bayer Leverkusens Fans am letzten Bundesliga-Spieltag mit einer Choreografie emotional verabschiedet worden.

Der Anhang präsentierte vor dem Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag hinter dem Schriftzug "Danke Rudi" eine Auswahl von Völlers besten Sprüchen.

Der 62-Jährige verlässt zur neuen Saison das operative Geschäft und wechselt als Mitglied in den Gesellschafterausschuss der Rheinländer. Der Weltmeister von 1990 und Publikumsliebling war seit 1994 - mit einer längeren Unterbrechungen wegen seines DFB-Teamchef-Engagements - das Gesicht des Werksklubs.

"Heute ist der Tag, an dem ich euch allen danke sagen möchte. Allen, die unseren wunderbaren Verein und damit auch mich in den vergangenen Jahren unterstützt haben", sagte Völler kurz vor Anpfiff über Mikrofon in Richtung der Fans.

Die Zuschauer stimmten im Anschluss den Klassiker "Es gibt nur ein' Rudi Völler" an. Zu Völlers Sprüchen auf den Transparenten in der Leverkusener Nordkurve zählten anderem: "Im Endeffekt sind Regeln dazu da, gebrochen zu werden", "Was meine Frisur betrifft, da bin ich Realist", "Erzähl das doch deiner Klobrille".