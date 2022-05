Transfer-Hammer! Bayern hat drei Superstars im Visier

IMAGO/Revierfoto

Der FC Bayern plant offenbar einen großen Transfer-Coup

Bastelt der FC Bayern hinter den Kulissen an einem Mega-Transfer? Englische Medien berichten von drei Kandidaten, die auf der Münchner Shortlist stehen. Die Namen haben es in sich. Zu einem ehemaligen BVB-Profi soll der Rekordmeister sogar schon Kontakt aufgenommen haben.

Der FC Bayern spielt intensiv mit dem Gedanken, seine Offensive zur kommenden Saison zu verstärken. Damit das gelingt, müssten große Namen an die Säbener Straße gelockt werden. Und hinter genau diesen Namen sind Hasan Salihamdzic und Co. laut "Sky Sports" auch her.

Der britische Sender berichtet am Samstag, dass Sadio Mané vom FC Liverpool nur einer der Superstars ist, die der FC Bayern ins Visier genommen hat. Neben Mané sollen sich die Münchner auch intensiv um Ex-BVB-Profi Ousmane Dembélé bemühen.

Laut "Sky Sports" haben die Bayern sogar schon Kontakt zum Lager des Franzosen aufgenommen. Da Dembélés Vertrag in diesem Sommer ausläuft, wäre der Flügelstürmer ablösefrei zu haben. Eine mögliche Vertragsverlängerung in Barcelona steht zwar zur Diskussion, ist bislang aber noch nicht erfolgt.

Plant der FC Bayern schon mit Dembélé?

Angeblich sind die Bayern davon überzeugt, dass der ehemalige Dortmunder in der Bundesliga zu einem der besten Spieler der Welt werden kann. Mit ihm will der Rekordmeister den Beweis erbringen, dass ein Spieler des FC Bayern sehrwohl den Ballon d'Or gewinnen kann, heißt es. Etwas, das Robert Lewandowski und anderen Münchner Stars in der Vergangenheit stets verwehrt blieb.

Die Planungen an der Isar sollen laut "Sky" sogar schon soweit sein, dass der FC Bayern Dembélé eine Bonus-Klausel in den Vertrag schreiben würde, die beim Gewinn des Ballon d'Or zum Tragen kommt und dem Franzosen zusätzliche Einnahmen beschweren würde.

FC Bayern beobachtet Atlético-Ass

Neben Mané und Dembélé steht "Sky" zufolge noch ein dritter höchstprominenter Name auf der Münchner Wunschliste: Joao Félix. Auch das 22-jährige Ausnahmetalent von Atlético Madrid soll es dem FC Bayern angetan haben. Seine Situation werde an der Isar beobachtet, berichtet der Sender.

Der Haken bei Félix: Der Portugiese ist noch langfristig an Atlético gebunden und würde eine Ablösesumme kosten, die das Budget des FC Bayern wohl deutlich überschreiten würde.