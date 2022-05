BVB-Jugend trotz Derby-Pleite im Meisterschaftsfinale

David Inderlied via www.imago-images.de

Der BVB steht im Finale um die deutsche U19-Meisterschaft

Im Halbfinalrückspiel der Meisterschaftsendrunde hat die A-Jugend von Borussia Dortmund am Samstag im Revierderby gegen den FC Schalke 04 eine 0:1-Niederlage hinnehmen müssen. Das Finale erreichte der BVB-Nachwuchs aber trotzdem.

Im zweiten Duell mit den Königsblauen verwaltete die Borussia ihren klaren Vorsprung aus dem 5:1-Hinspielerfolg erfolgreich. Die Knappen liefen derweil mutig an und probierten alles, um das Ergebnis noch herumzudrehen.

Mehr als der Treffer zum 1:0 durch Gideon Guzy (69.) wollte der Elf von Trainer Norbert Elgert vor 650 Zuschauern im Gelsenkirchener Parkstadion aber nicht gelingen.

Das überragende Dortmunder Sturmduo aus Bradley Fink und Julian Rijkhoff stellten die Schalker hingegen weitestgehend kalt. Bis auf zwei Möglichkeiten durch Fink (11., 66.) blieb die Mannschaft von BVB-Trainer Mike Tullberg ohne Durchschlag.

Schalke hätte in der Schlussphase derweil sogar fast noch weitere Tore nachgelegt. Der Kopfballtreffer von Leo Weicher wurde allerdings wegen einer Abseitsstellung aberkannt (76.). In der Nachspielzeit vereitelte der Dortmunder Torwart Silas Ostrzinski zudem eine weitere Großchance durch Arbnor Aliu.

BVB reist zum Finale nach Berlin

Während die Schalker sich mit einem Derbysieg über das Ausscheiden in der U19-Meisterschaft trösten können, erlitt der Nachwuchs der Borussia auf nationaler Ebene seine erste Saisonniederlage. In der regulären Saison hatten die BVB-Youngster 14 ihrer 16 Spiele in der Bundesliga West gewonnen und zweimal remis gespielt.

Aufgrund der starken Bilanz und der Erfahrungswerte aus dem Hinspiel dürfte der Revierklub folglich trotzdem mit Selbstvertrauen ins Endspiel um die Meisterschaft gehen.

Am 29. Mai reisen die Dortmunder zum Titel-Showdown nach Berlin. Das Finale steigt auf einem Nebenplatz des Olympiastadions. Dort wartet mit der Hertha ebenfalls ein großer Name des Jugendfußballs. Der Hauptstadtklub hatte sich in den Halbfinals glatt mit zwei Siegen (3:1 und 2:0) gegen den FC Augsburg durchgesetzt.