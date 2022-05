Barca-Ass beim FC Bayern gehandelt

Daisuke Nakashima via www.imago-images.de

Memphis Depay: Einer für den FC Bayern?

Der FC Barcelona will den abwanderungswilligen Robert Lewandowski vom FC Bayern verpflichten. Um das eigene Konto für den Transfer nicht allzu stark zu belasten, überlegen die Katalanen wohl, einen Star im Gegenzug nach München ziehen zu lassen.

Wie die spanische "Mundo Deportivo" berichtet, soll sich der finanziell angeschlagene FC Barcelona eine Kostengrenze bei den Verhandlungen bezüglich eines Wechsels von Robert Lewandowski gesetzt haben.

Demnach soll der Topklub bereit sein, maximal 35 Millionen Euro an den FC Bayern zu überweisen, um den polnischen Mittelstürmer aus seinem bis 2023 laufenden Vertrag herauszukaufen. Am liebsten würde sie allerdings nur um die 30 Millionen Euro zahlen.

Um die Summe noch ein wenig nach unten zu drücken, überlegt Barca angeblich noch Memphis Depay in die Verhandlungen einzubinden. Ob der FC Bayern an einem Tauschgeschäft interessiert ist, bleibt fraglich.

Barca hofft auf baldige Verhandlungen mit dem FC Bayern

Obwohl Bayern-Präsident Heribert Hainer und der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn zuletzt auf einen Verbleib des Torjägers pochten, hofft Barcelona, in den kommenden Tagen die Verhandlungen mit dem Bundesligisten aufzunehmen. Lewandowski selbst soll bereits eine klare Tendenz bezüglich der kommenden Saison haben.

Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano auf Twitter mitteilte, soll der FC Barcelona eindeutig die Priorität des 33-Jährigen sein. Im letzten Sommer sollen Romano zufolge auch Paris Saint-Germain und der FC Chelsea Interesse am Bayern-Star gehabt haben.

Nun arbeite Lewandowski-Berater Pini Zahavi an einer Übereinkunft mit den Katalanen. Ein Dreijahresvertrag ist im Gespräch und "verhandlungsnahe Quellen" zufolge soll Lewandowski dazu bereit sein, eine Gehaltskürzung in Höhe von sechs Millionen Euro hinzunehmen, um für Barca auflaufen zu können.

In Katalonien würde er dann rund 16 Millionen Euro brutto verdienen. Eine Geste, die in Barcelona sehr wertgeschätzt werde, wie die "Mundo Deportivo" weiter berichtet. Ein Transfer sei nun klar in den Plänen des Klubs.