Musiala: "Unser Anspruch ist ein anderer"

IMAGO/Revierfoto

Jamal Musiala ist das Toptalent des FC Bayern

Auch wenn er nicht immer in der Startelf des FC Bayern stand, hat Jamal Musiala in der abgelaufenen Spielzeit mit satten 40 Einsätzen (8 Tore/6 Vorlagen) noch einmal untermauert, dass er zu den größten Talenten des deutschen Fußballs gehört. Mit der Saison des deutschen Rekordmeisters ist der 19-Jährige dennoch nicht vollends zufrieden.

"Als Team haben wir dieses Jahr nicht alle Ziele erreicht, die wir gerne erreicht hätten", stellt Musiala im Interview mit "Sport1" klar. "Sicher, die Meisterschaft war wichtig. Aber so früh im Pokal und auch in der Champions League rauszufliegen, war eine große Enttäuschung und nicht das, was wir wollten. Unser Anspruch ist ein anderer."

Der Youngster ist sich allerdings bereits bewusst, an welchen Stellschrauben man in München drehen muss. "Wir müssen schauen, dass wir den Ball nicht so oft verlieren, wenn wir mit so vielen Spielern vorne sind - und gut abgesichert sind, um nicht in Konter laufen wie einige Male in dieser Saison."

"Ich würde schon sagen, dass mich das sehr geformt hat"

Er persönlich habe im Saisonverlauf ebenfalls viel an sich arbeiten müssen, nachdem Coach Julian Nagelsmann ihn von der Zehner-Position oder den Flügeln ins zentrale Mittelfeld beorderte. Auf seiner 6 oder der 8 habe er sich zwar "step by step verbessert", spiele aber "lieber auf der 10 oder den Flügeln".

Des Weiteren ließ sich Musiala das Geheimnis für seinen Erfolg beim FC Bayern entlocken lassen. "Ich war ich selbst. Wenn du als junger Spieler hochkommst, musst du deinem Spielstil treu bleiben. Es bringt nichts, schüchtern zu sein oder etwas anders machen zu wollen als zuvor. Das wird dich nicht weiterbringen", so Musiala, der inzwischen bereits elf Länderspiele für das DFB-Team bestritten hat.

Den Weg zu seinem Aufstieg habe ihm auch seine Zeit in den Jugendabteilungen der englischen Klubs FC Southampton und FC Chelsea geebnet. "Dort geht es darum, sich den Respekt der anderen zu erarbeiten - mit Dribblings, mit Eins-gegen-Eins-Aktionen. Technisch haben fast alle etwas drauf, spielen mit viel Persönlichkeit. Ich würde schon sagen, dass mich das sehr geformt hat", betont Musiala.