Bericht: FC Bayern eine "ernsthafte Option" für Sadio Mané

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Sadio Mané könnte es zum FC Bayern ziehen

Sadio Mané ist seit Jahren einer der größten Stars in der Mannschaft des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Zuletzt hielten sich Wechselspekulationen um den Offensiv-Star hartnäckig, vor allem der FC Bayern rückte dabei in den Fokus des Interesses. Jetzt heißt es in einem jüngsten Medienbericht: Mané kann sich einen Wechsel zum FC Bayern wohl tatsächlich vorstellen.

"Der FC Bayern ist für Sadio Mané eine ernsthafte Option für einen Wechsel in diesem Sommer", legte sich Transferexperte Florian Plettenberg bei "Sky" fest.

Nach Aussage des Reporters sei ein Mané-Transfer zum deutschen Rekordmeister in der kommenden Transferperiode "definitiv möglich".

Der 30-Jährige steht seit 2016 beim FC Liverpool unter Vertrag, besitzt noch ein Arbeitspapier bis 2023. Erst am Sonntag war der Sénégalese mit seinen Reds denkbar knapp mit nur einem Punkt Rückstand auf Manchester City Zweiter in der englischen Premier League geworden.

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, soll in die Angelegenheit um ein mögliches Bayern-Interesse an Sané tatsächlich "Bewegung in den letzten Tagen hereingekommen" sein.

Der Liverpool-Torjäger, der in der abgeschlossenen Premier-League-Spielzeit auf 16 Tore in 34 Partien für das Klopp-Team kam, soll auch in finanzieller Hinsicht für den FC Bayern mittlerweile realisierbar sein.

FC Bayern: Kommt Mané, wenn Lewandowski geht?

Laut "Sky" könnte die Ablösesumme für den Außenstürmer wohl auf unter 50 Millionen Euro fallen. Eine Summe, die für die Münchner durchaus erschwinglich wäre. Vor allem dann, falls es wirklich zu einem Abschied von Weltfußballer Robert Lewandowski noch in diesem Jahr kommen sollte.

Die dann kolportierten 32 bis 37 Millionen Euro, die der FC Barcelona bereits für Lewandowski geboten haben soll, könnten direkt in den Einkauf von Mané reinvestiert werden.

Gespräche an der Anfield Road über eine mögliche vorzeitige Vertragsverlängerung des Stammspielers beim FC Liverpool waren bis zuletzt ergebnislos geblieben.