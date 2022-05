Nach Unterschrift: Terzic wendet sich an BVB-Fans

Noah Wedel/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Edin Terzic (re.) ist wieder BVB-Coach

Was bereits am Montag im Voraus vermeldet wurde, ist mittlerweile auch schriftlich besiegelt: Edin Terzic hat einen langfristigen Vertrag bei Borussia Dortmund unterschrieben und ist damit nun ganz offiziell erneut Trainer der Schwarz-Gelben. Nach seiner Unterschrift hat sich der neue BVB-Coach mit emotionalen Worten an die Anhänger des Revierklubs gerichtet.

Am späten Dienstagnachmittag war es soweit: Endlich konnte Edin Terzic seinen Namen unter dem ihm vorliegenden Vertrag setzen. Glücklich posierte der neue Cheftrainer der Borussia aus Dortmund zusammen mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und dem neuen Sportchef Sebastian Kehl auf den obligatorischen Fotos. Bis 2025 soll Terzic, der zuvor von Ende 2020 bis Sommer 2021 als Nachfolger für Lucien Favre eingesprungen war, bis ihn schließlich der mittlerweile entlassene Marco Rose ablöste, nun die Geschicke seines Herzensklubs leiten.

In einem Video, das der BVB in den sozialen Medien veröffentlichte, sah man den 39-Jährigen gerührt und von Emotionen übermannt. Nachdem er sich Tränen aus den Augen gewischt hatte, setzte er seine Unterschrift unter das Arbeitspapier und bedankte sich danach vor laufender Kamera bei den Verantwortlichen rund um Watzke und Kehl für "das große Vertrauen, die große Chance und die riesige Verantwortung", die ihm gegeben wurde.

Danach wandte er sich direkt an die BVB-Fans und dachte an seinen größten Erfolg mit den Schwarzgelben. "Vor knapp einem Jahr durften wir den Pokal-Sieg feiern", erinnerte sich Terzic an das DFB-Pokal-Finale 2021, das sein Team mit 4:1 gegen RB Leipzig gewann.

Terzic an die BVB-Fans: Lasst uns positiv sein!

"Es war aber viel zu leise", fügte Terzic mit Blick auf die damaligen Geisterspiele an. "Dennoch war es für mich der schönste Tag im Leben eines Borussen", so der 39-Jährige weiter. Der heutige Tag seiner Unterschrift sei "ähnlich besonders".

Deshalb, so Terzic, habe er eine kleine Bitte: "Lasst uns so hungrig sein wie noch nie, lasst uns so hart arbeiten wie noch nie. Lasst uns aber auch so positiv sein wie noch nie."

Das Wichtigste aber für Terzic: "Lasst uns so laut sein wie noch nie." Dann werde sein Herzensklub eines Tages die Chance haben, "zu feiern wie noch nie". Darauf habe er "mega Bock".