Kompany angeblich als Schalke-Trainer im Gespräch

IMAGO/KURT DESPLENTER

Vincent Kompany wird beim FC Schalke 04 gehandelt

Noch immer steht nicht fest, mit welchem Trainer der FC Schalke 04 nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga-Saison starten wird. Hinsichtlich eines besonders namhaften Kandidaten gibt es allerdings Zweifel.

Der Bundesligaaufstieg und die Meisterschaft in der 2. Liga versetzten das Umfeld des FC Schalke 04 in den vergangenen Wochen in Jubelstimmung. Doch nach der Aufstiegsfeier stehen bei den Königsblauen nun richtungsweisende Entscheidungen an. Noch immer hat der Revierklub keinen neuen Trainer kommuniziert. Das nährt die Gerüchteküche, die regelmäßig neue Namen präsentiert.

Der französische Sportsender "RMC" brachte am Mittwoch Vincent Kompany als neuen Coach der Knappen ins Gespräch. Der 36-Jährige ist unlängst als Cheftrainer beim RSC Anderlecht abgetreten und soll nach einer neuen Tätigkeit Ausschau halten.

Die Knappen seien neben Borussia Mönchengladbach aktuell eines der "attraktivsten Projekte", mit denen sich der ehemalige HSV-Spieler beschäftige, schreibt Sacha Tavolieri, der Belgien-Korrespondent des Senders.

Die "WAZ" widerspricht dem Bericht aus Belgien allerdings vehement. Sowohl Schalke als auch Kompany hätten andere Pläne für die Zukunft.

Kompany in die Premier League statt zum FC Schalke 04?

Kompany wird auch mit dem Premier-League-Klub FC Burnley in Verbindung gebracht. Dort soll der ehemalige Nationalspieler bald die Nachfolge von Interimstrainer Mike Jackson antreten, der im April für den entlassenen Sean Dyche übernommen hatte. Das berichtet neben der "WAZ" auch der für gewöhnlich gut informierten Transfer-Journalist Fabrizio Romano.

Auf Schalke machten Sportdirektor Rouven Schröder und Sportvorstand Peter Knäbel indes zuletzt vielsagende Andeutungen, wonach es bei der Trainersuche bereits einen Favoriten gebe. Ein konkreter Name ist aber noch nicht durchgedrungen. Die "WAZ" munkelt, dass der Wunschtrainer noch nicht endgültig zugesagt hat.

Der "kicker" schrieb derweil zuletzt, dass S04 sich bei der Suche weiterhin schwertue. Dies liege in erste Linie daran, dass Schröder den richtigen Mann finden und keinen Schnellschuss riskieren wolle.