Die zwölf Final-Akteure mit Bundesliga-Vergangenheit

IMAGO/David Blunsden

Konaté, Thiago und Matip (v.l.) spielten allesamt schon in der Bundesliga

Von Thiago über Kroos bis Alaba: Beim Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool mischen am Samstag (21:00 Uhr/ZDF und DAZN) zahlreiche ehemalige Bundesliga-Profis mit. Ein Überblick.

FC LIVERPOOL

Thiago Alcantara (31 Jahre alt/ehemals Bayern München)

"Thiago oder nix", sagte Bayern-Trainer Pep Guardiola 2013 - und sein Wunsch wurde erhört. Bis 2020 blieb der spanische Mittelfeldspieler in München, dann ging er für rund 30 Millionen Euro nach Liverpool. Vor dem Finale am Samstag ist Thiago allerdings leicht angeschlagen.

Joel Matip (30/Schalke 04)

In Bochum geboren, auf Schalke zum Profi geworden - und in Liverpool zum Star. Als Matip 2016 von den Königsblauen zu den Reds wechselte, rieb sich manch ein Fan verwundert die Augen. Doch Matip setzte sich durch - bislang 166 Einsätze für Liverpool sprechen eine deutliche Sprache.

Divock Origi (27/VfL Wolfsburg)

Der Belgier trug 2017/18 als Leihspieler das Trikot der Wölfe - unter drei verschiedenen Trainern. 2019 sorgte er für Ekstase bei den Liverpool-Fans, als er im Champions-League-Finale gegen Tottenham kurz vor Schluss das erlösende 2:0 erzielte. Zuvor hatte er beim denkwürdigen 4:0 im Halbfinale gegen den FC Barcelona sogar doppelt getroffen. Das Finale wird sein letztes Spiel für Liverpool, wahrscheinlich zieht es Origi zum AC Mailand.

Naby Keita (27/RB Leipzig)

Keita kam 2016 aus Salzburg nach Leipzig, gleich bei seinem Bundesligadebüt erzielte er kurz vor Schluss den 1:0-Siegtreffer gegen Borussia Dortmund. Zwei Jahre später zog der Mittelfeldspieler nach Liverpool weiter. Dort steht er zwar etwas im Schatten von Sadio Mané und Kapitän Mohamed Salah, Jürgen Klopp hält dennoch große Stücke auf ihn.

Roberto Firmino (30/TSG Hoffenheim)

Firmino wechselte 2011 mit nur 19 Jahren als No-name-Spieler aus Brasilien nach Hoffenheim. Sein Durchbruch folgte 2013/14, als er auf 16 Saisontore kam. Ein Jahr später wechselte er für 41 Millionen Euro nach Liverpool und ist dort unumstritten.

Ibrahima Konaté (23/RB Leipzig)

Der Franzose wechselte 2017 aus Sochaux nach Leipzig, 2021 ging er nach Liverpool. In seiner ersten Saison an der Anfield Road kam er allerdings nur auf elf Ligaspiele.

Loris Karius (28/Mainz 05, Union Berlin)

Der Schlussmann steht noch immer in Liverpool unter Vertrag, nach seinen bösen Patzern im Champions-League-Finale 2018 hat Karius aber kein Spiel mehr für die Reds absolviert. Nach Leihen an Besiktas und Union Berlin läuft sein Vertrag nun aus, seine Zukunft ist offen.

REAL MADRID

Toni Kroos (32/Bayern München, Bayer Leverkusen)

Kroos kann am Samstag zum fünften Mal die Champions League gewinnen - bislang hat das nur Cristiano Ronaldo geschafft. 2013 gewann er die Königsklasse erstmals mit den Bayern. Kurz nach dem WM-Triumph 2014 wechselte er nach Madrid und gehört dort noch immer zum Stamm.

David Alaba (29/Bayern München, TSG Hoffenheim)

Seit einem Jahr trägt der Österreicher das Trikot der Königlichen - und gibt schon den Ton in der Abwehr an. "Er ist auf und neben dem Platz voll angekommen - als ob er schon lange dabei wäre", sagt Kroos über Alaba, den er noch aus der gemeinsamen Zeit aus München kennt.

Luka Jovic (24/Eintracht Frankfurt)

Jovic kam 2017 zunächst auf Leihbasis von Benfica Lissabon zu den Hessen, wo er voll durchstartete und wie am Fließband traf. 2019 zahlte Real 60 Millionen für den Serben, der in Madrid aber hinter Karim Benzema einen schweren Stand hat. In der abgelaufenen Saison gelang ihm nur ein Treffer.

Daniel Carvajal (30/Bayer Leverkusen)

Carvajal wechselte 2012 von Real nach Leverkusen, ohne jemals für die Profis der Madrilenen gespielt zu haben. Nach einem starken Jahr in Deutschland zog Real die Rückkaufoption, seither wurde er mit den Königlichen dreimal spanischer Meister.

Jesus Vallejo (25/Eintracht Frankfurt)

Vallejo steht seit 2015 bei Real unter Vertrag, wurde aber gleich viermal verliehen. In der Saison 2016/17 spielte der Innenverteidiger für die Eintracht und kam auf 25 Bundesligaspiele. Bei Real musste er sich in der vergangenen Saison mit acht Pflichtspielen begnügen.