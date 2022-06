FC Schalke setzt auf neue Millionen-Einnahmen

IMAGO/Thomas Pakusch

Der FC Schalke 04 erhofft sich neue Sponsoring-Einnahmen

Durch den direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga herrscht rund um den FC Schalke 04 große Euphorie. Das spiegelt sich auch in den neuen Möglichkeiten wider, zusätzliche Einnahmen in Millionenhöhe zu generieren. Der Revierklub will dabei auf gleich mehreren Ebenen tätig werden, die königsblauen Anhänger spielen eine zentrale Rolle.

Der FC Schalke 04 kann sich auf seine Fans verlassen. Auch nach dem bitteren Gang in die Zweitklassigkeit haben die Knappen ihrem Klub die Treue gehalten. Nicht nur die Unterstützung auf den Rängen war Gold wert.

Rund ein Drittel der Dauerkarten-Inhaber, die in den vergangenen Jahren wegen der Geisterspiele eigentlich Anspruch auf Rückzahlung hatten, verzichteten auf eine Erstattung. Stattdessen erhielten sie vom finanziell angeschlagenen Klub, der 2021 seine Gesamtverbindlichkeiten immerhin auf rund 183 Millionen Euro verringern konnte, ein Sondertrikot als Dankeschön. Allein dadurch sparte Schalke nach Angaben von "Sport Bild" rund eine halbe Million Euro.

Nun, nach dem Aufstieg in die Bundesliga, sorgen die Fans erneut für planbare Zusatzeinnahmen. Obgleich Schalke das Dauerkarten-Kontingent von 36.000 auf 40.000 Plätze für die Spielzeit 2022/23 erhöht hat, wird der Klub alle Karten verkaufen können.

"Die eingegangenen Anfragen übersteigen das Angebot, wir werden also alle Dauerkarten verkaufen", so Vorstandschef Bernd Schröder gegenüber dem Sportblatt. Schalke sei den "Fans für dieses starke Zeichen sehr dankbar".

Logen auf Schalke schon vergeben, neuer Trikot-Sponsor in Sicht?

Erfreulich zugleich, dass zur neuen Spielzeit bereits alle Premium-Plätze in der Arena auf Schalke vergeben werden konnten. Alle 72 Logen seien vermietet, "dazu die großen Hospitality-Bereiche", freute sich Schröder.

Zusätzliches Geld will der Revierklub durch neue Sponsoren generieren. Der bisherige Haupt- und Trikotsponsor Vivawest, der nach der Trennung von Gazprom eingesprungen war, könnte künftig nicht länger auf der Schalker Arbeitskleidung zu sehen sein. Durch einen neuen Trikotsponsor erhofft sich Schalke nach Angaben von "Sport Bild" acht bis zehn Millionen Euro jährlich.

Zudem sei es möglich, dass der Klub mehr Geld von seinem Trainingskit-Partner erhält. In der Rückrunde war die Supermarkt-Kette Rewe auf den Trikots zu sehen, es hätten sich nun aber weitere Interessenten gemeldet, sodass der Preis für die kommende Saison steige.