Medien: Überzogene Gehaltsforderung besiegelte Tolisso-Aus

IMAGO/Laci Perenyi

Corentin Tolisso hat den FC Bayern verlassen

Zu Wochenbeginn gab der FC Bayern die Trennung von Corentin Tolisso bekannt. Dabei hatten die Münchner dem verletzungsanfälligen Mittelfeldspieler sogar die Möglichkeit gegeben, noch einmal im Verein zu verlängern.

Wie die "Bild" berichtete, hatten die Bayern ein neues Arbeitspapier für den Franzosen in Aussicht gestellt, hätte er zeitnah keinen neuen Verein gefunden. Dieser Vertrag wäre "stark leistungsbezogen" gewesen und hätte zunächst nur ein weiteres Jahr lang Gültigkeit gehabt.

Nach Informationen der Zeitung lehnte Tolisso diese Offerte des Klubs, für den er immerhin fünf Jahre lang auflief, dankend ab.

Im Gegenteil: Laut dem Medienbericht soll der Mittelfeldmann sogar eine satte Gehaltserhöhung eingefordert haben, um überhaupt noch einmal in München zu unterschreiben.

Mindestens elf Millionen Euro Jahresgehalt sollten es nach Wunsch Tolissos sein, wurde in der "Bild" vermeldet. Gemessen an den Einsatz- beziehungsweise Ausfallzeiten des Weltmeisters von 2018 eine eher überzogene Forderung.

Tolisso spielte nur 40 Mal von Beginn an für den FC Bayern

In der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit stand Tolisso lediglich achtmal von Beginn an auf dem Rasen für den FC Bayern, in den beiden Saisons zuvor sogar nur sieben Mal. Insgesamt stehen nach fünf Jahren beim deutschen Rekordmeister 40 Startelf-Einsätze in der Bundesliga zu Buche.

Aus diesen Leistungsnachweisen geht hervor, dass sich der 27-Jährige nie richtig in München im zentralen Mittelfeld durchgesetzt hat.

Die Entscheidung, mit Tolisso wieder einen Akteur ablösefrei ziehen zu lassen, war auf der Führungsebene des FC Bayern letztlich schnell gefallen.

Nach mehreren monatelangen Verletzungspausen, die durch einen Kreuzbandriss, einer Knöchel-Verletzung und immer wiederkehrenden muskulären Problemen zustande kamen, war die Klubführung keinesfalls zu einer Gehaltsaufbesserung bei Tolisso bereit. Wo es ihn nun hinziehen wird, ist noch nicht geklärt.