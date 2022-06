Deutliche Lewy-Kritik: "Roberts Art gefällt mir nicht"

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen

Die Fronten sind verhärtet! Weltfußballer Robert Lewandowski will unbedingt gehen, der FC Bayern seinen Superstar aber noch bis zum Vertragsende in München halten. Der zuletzt auch öffentlich ausgetragene Zoff um die Zukunft des 33-Jährigen kommt in Lewandowskis polnischer Heimat ziemlich mies an. Der ehemalige Bundesliga-Profi Andrzej Juskowiak fand nun deutliche Worte für das Vorgehen des Bayern-Stars.

"Ich sage ganz offen, dass mir Roberts Art, sich von Bayern zu trennen, nicht gefällt. Nach so vielen Jahren, in denen es mehr Erfolge und gute Momente als Misserfolge gab, hätte man es auch anders machen können", meinte der Ex-Stürmer von Borussia Mönchengladbach im Gespräch mit der polnischen Sportzeitung "Przeglad Sportowy".

Lewandowski hatte während der Länderspielreise mit der polnischen Nationalmannschaft zuletzt betont, dass seine "Zeit beim FC Bayern vorbei" sei. Er heizte damit die Spekulationen um einen möglichen Wechsel zum FC Barcelona nur noch weiter an.

Der Torjäger soll mangelnde Wertschätzung als einen der wichtigsten Gründe für seinen Wechselwunsch geäußert haben. Ein Argument, welches Ex-Nationalspieler Juskowiak ebenfalls nicht nachvollziehen kann.

Lewandowski-Kritik am FC Bayern kam "überraschend"

"Wenn ich mir die Geschichte anschaue, glaube ich nicht, dass Robert sich dort unterbewertet gefühlt haben könnte. Alles war auf ihn ausgerichtet, er stand immer im Mittelpunkt des Geschehens, ich erinnere mich, wie die Bayern darum kämpften, dass Robert 2020 den Ballon d‘Or gewinnt. Daher bin ich überrascht, dass er eine so unverblümte Aussage gemacht hat."

Sollte es tatsächlich zur Trennung zwischen Klub und Starspieler nach insgesamt acht Jahren kommen, soll Lewandowski einen Wechsel zum FC Barcelona anstreben. Ein Schritt, der nicht ohne sportliches und persönliches Risiko wäre, wie auch Juskowiak weiß.

"Sie warten in Katalonien auf Lewy als Retter. Das ist natürlich schön für ihn, bringt aber auch eine große Verantwortung mit sich. Der Druck wird enorm sein. Aber ich glaube, dass er damit umgehen kann. Er weiß, wie man in einem Spitzenklub funktioniert", so der 49-Jährige, der insgesamt zehn Jahre lang in Deutschland als Profi arbeitete.