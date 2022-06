England-Ass fehlt gegen Deutschland

IMAGO/Sebastian Frej

Phil Foden wurde positiv auf Corona getestet

Die englische Fußball-Nationalmannschaft muss beim Nations-League-Spiel gegen Deutschland am kommenden Dienstag in München auf Mittelfeldspieler Phil Foden verzichten.

Der 22 Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie Teammanager Gareth Southgate am Freitag mitteilte. Der Profi fällt auch für das Match in Ungarn am Samstag aus.

"Wir hoffen, dass er nach dem Deutschland-Spiel wieder zur Verfügung steht", so Southgate weiter: "Die Krankheit hat bei jedem andere Auswirkungen."

Foden war vor wenigen Wochen mit Manchester City englischer Meister geworden. Er sollte eigentlich mit der englischen Nationalmannschaft gegen Ungarn (Samstag 18:00 Uhr) und die DFB-Elf (Dienstag 20:45 Uhr) antreten. England trifft zudem am 11. Juni auf Italien, ehe am 14. Juni das Rückspiel gegen Ungarn ansteht.