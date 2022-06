Italien-Star als Haaland-Erbe zum BVB?

IMAGO

Gianluca Scamacca steht beim BVB wohl weiterhin auf dem Zettel

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat unter anderem mit Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg), Niklas Süle (FC Bayern), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) und Salih Özcan (1. FC Köln) schon mehrere Sommertransfers eingetütet, um sich für den nächsten Angriff auf die Tabellenspitze zu wappnen. Aus der italienischen Serie A könnte bald noch ein weiterer Neuzugang folgen.

Wie der italienische Reporter Gianluca Di Marzio vermeldet, soll der BVB weiterhin an Stürmer Gianluca Scamacca dran sein. Schon im letzten Winter wurde über das vermeintliche Interesse der Schwarz-Gelben am 23-Jährigen berichtet, der am vergangenen Samstag für die italienische Nationalmannschaft gegen Deutschland auf dem Feld gestanden hatte.

Der Mittelstürmer wird beim BVB als einer der möglichen Nachfolger für Erling Haaland diskutiert, der den Klub in Richtung Manchester City verlassen hat.

Scamacca könnte neuer Rekordtransfer des BVB werden

Scamacca traf in der abgelaufenen Spielzeit 16 Mal für seinen Klub Sassuolo Calcio in der Serie A, ballerte sich so in den Fokus gleich mehrerer europäischer Spitzenvereine. Neben Borussia Dortmund sollen dem Medienbericht zufolge nämlich auch Italiens Vizemeister Inter Mailand sowie der FC Arsenal aus der englischen Premier League interessiert sein.

Zum großen Knackpunkt könnte wie schon im vergangenen Januar die Ablöseforderung für Scamacca werden, der in Sassuolo noch einen langfristigen Vertrag bis 2026 besitzt. Zuletzt wurde über eine Forderung von mindestens 45 Millionen Euro für den gebürtigen Römer berichtet, was eine Rekordsumme für den BVB bedeuten würde.

Neben dem fünfmaligen Nationalspieler Italiens wurden zuletzt auch noch unter anderem Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart sowie Sebastién Haller von Ajax Amsterdam als mögliche Dortmunder Transferziele für das Sturmzentrum gehandelt.