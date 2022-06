Zagadou und S04-Held in Hoffenheim gehandelt

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Bleibt Dan-Axel Zagadou nach dem BVB-Aus in der Bundesliga?

Auf der Suche nach Verstärkungen für die Defensive hat die TSG 1899 Hoffenheim offenbar sowohl Dan-Axel Zagadou nach seinem BVB-Aus als auch einen Aufstiegshelden des FC Schalke 04 ins Visier genommen.

Nach fünf Jahren ist für Dan-Axel Zagadou in diesem Sommer Schluss bei Borussia Dortmund. Der Vertrag des extrem verletzungsanfälligen Innenverteidigers beim BVB wurde nicht verlängert. Nach dem 30. Juni ist Zagadou also auf dem Markt - und das sogar ablösefrei.

Während man in Dortmund nicht mehr an den endgültigen Durchbruch des 23 Jahre alten Franzosen glaubte, scheint andernorts in der Fußball-Bundesliga durchaus noch Interesse zu bestehen. Glaubt man dem "kicker", beschäftigt sich die TSG 1899 Hoffenheim mit Zagadou.

Dieser passt mit seiner bulligen Physis und seiner Körperlänge von 1,96 Meter hervorragend ins Beuteschema der Kraichgauer, die eine körperlich präsente Alternative für ihre Defensivreihe suchen.

Dass Zagadou zudem ablösefrei ist und die Liga bereits gut kennt, soll ihn für die TSG zusätzlich interessant machen.

Aufstiegsheld des FC Schalke 04 im Visier?

Ein andere Name, der rund um Sinsheim gehandelt wird, ist der von Ko Itakura. Der japanische Abwehrspieler und Sechser spielte in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis beim FC Schalke 04. An der Rückkehr des Revierklubs hatte der 25-Jährige als Leistungsträger maßgeblichen Anteil. Die 5,9 Millionen Euro teure Kaufoption konnten die klammen Knappen aber nicht ziehen.

Itakura kehrt also zunächst zurück zu seinem Stammverein Manchester City. Eine Zukunft dort hat und sieht der Defensivspezialist aber wohl nicht. Hoffenheim müsste jedoch eine Millionen-Ablöse für ihn locker machen.

Wie Zagadou ablösefrei wäre dagegen John-Anthony Brooks. Der Deutsch-Amerikaner ist nach dem Ablauf seines Vertrags beim VfL Wolfsburg ebenfalls auf dem Markt. Für ihn spricht laut "kicker" auch, dass seine Berateragentur Rogon in Hoffenheim gut vernetzt ist.