Horn von Köln zu Hertha BSC? Das sagt Baumgart

IMAGO/Herbert Bucco

Timo Horn (r.) wurde von Steffen Baumgart zur Nummer zwei im Kölner Tor degradiert

Mit weit über 300 Pflichtspieleinsätzen gehört Timo Hörn zu den erfahrensten Profis im Kader des 1. FC Köln. Im Laufe der letzten Saison wurde der Ex-Kapitän von Cheftrainer Steffen Baumgart dennoch zur Nummer zwei hinter Marvin Schwäbe degradier. Zieht es den Torhüter jetzt zu Hertha BSC?

Timo Horn vom 1. FC Köln wurde zuletzt auf eine Liste möglicher Kandidaten gesetzt, die ins Visier von Hertha BSC geraten könnten.

Sollte der Schlussmann, der einst sogar auf dem Sprung zur deutschen A-Nationalmannschaft war, tatsächlich auch in 2022/2023 nicht an Marvin Schwäbe vorbeikommen, wäre sein Ausbildungsverein und langjähriger Arbeitgeber sicher nicht abgeneigt, Horn von der Gehaltsliste zu bekommen.

Seit November nur noch ein Spiel für den 1. FC Köln

Der 29-Jährige gilt mit einem Jahresgehalt von geschätzt drei Millionen Euro immerhin als einer der absoluten Top-Verdiener im Team.

Dass Horn ohne Wenn und Aber erneut nur die Reservebank beim Effzeh droht, davon will Cheftrainer Steffen Baumgart nichts wissen. Gegenüber dem "Express" stellte er dem Keeper in Aussicht, den Stammplatz zwischen den Pfosten wieder zurückerobern zu können.

"Was seine Zukunft angeht, da sind wir ganz klar: Es wird niemand zu Timo gehen und sagen: Du musst den Verein verlassen. Er ist einer der verdientesten Spieler, die der FC hat. Einer, der mit Leib und Seele diesen Verein lebt. Timo ist ein Vollprofi und wird um die Nummer eins kämpfen", so der 50-Jährige, der den 1. FC Köln in der abgelaufenen Saison zurück in den Europapokal geführt hatte.

Ob Hertha BSC tatsächlich Ernst beim Eigengewächs der Domstädter macht, ist noch nicht bekannt.

In der Spielzeit 2021/2022 bestritt Timo Horn nur noch 13 Bundesliga-Partien für den 1. FC Köln. In der Rückrunde stand er gar nur einmal im Kasten.