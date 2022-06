Bayern-Legende gibt Sohn kuriosen Namen

Oryk HAIST/SVEN SIMON

Samuel Kuffour (M.) spielte zwölf Jahre für den FC Bayern

275 Spiele absolvierte Samuel Kuffour für den FC Bayern, errang zahlreiche Erfolge. Und auch heute, 17 Jahre nach seinem Abschied vom deutschen Fußball-Rekordmeister, sind die Münchner dem Abwehrspieler täglich präsent. Denn der 45-Jährige hat seinem Sohn einen ganz besonderen Namen gegeben.

Zwischen 1993 und 2005 stand Samuel Kuffour beim FC Bayern unter Vertrag, arbeitete sich von der Zweitvertretung bis in den Bundesliga-Kader der Münchner hoch. Dort feierte der Innenverteidiger zahlreiche Erfolge. Sechsmal wurde er mit dem FCB Deutscher Meister, weitere sechsmal gewann er auch den Ligapokal.

Insgesamt vier DFB-Pokalsiege feierte Kuffour, wurde zweimal Weltpokalsieger und durfte 2001 die Champions-League-Trophäe in die Höhe strecken. Kein Wunder also, dass die zwölfjährige Zeit an der Säbener Straße Spuren hinterlassen hat beim Ghanaer, den der damalige Manager Uli Hoeneß einst als "unverkäuflich" bezeichnet, als sogar der FC Barcelona im Jahr 2001 anklopfte.

FC Bayern: Kuffour hat enge Verbindung zu Hoeneß

Denn wie jetzt bekannt wurde, hat Kuffour seinem kleinen Sohn den Namen "Munich" verpasst, als Erinnerung an die Zeit in der bayerischen Landeshauptstadt. Dies verriet der ehemalige Bayern-Star dem deutsch-ghanaischen Journalisten Kwamena Obu Mensah, der die Legenden-Mannschaft von Borussia Dortmund bei einem Besuch in Ghana begleitet hatte.

Former FC Bayern defender Samuel Kuffour named his son Munich 😍



The Ghanaian played for The Bavarian between 1993-2005 🔴pic.twitter.com/6IXVFZPkLt — FC Bayern München (@FCBayern_World) 13. Juni 2022

"Der Name meines Sohnes ist Munich", verriet ein sichtlich stolzer Vater, wie ein Video bei Twitter zeigt.

Besagter Uli Hoeneß, der zu aktiven Zeiten des Abwehrspielers immer die schützende Hand über den Publikumsliebling hielt, soll Munich unbedingt einmal persönlich sehen, wünschte sich Kuffour, der immer wieder gern gesehener Gast in der Allianz Arena ist. "Die Stadt selbst, München und Uli Hoeneß müssen ihn kennenlernen", sagte der 45-Jährige.