Nächster BVB-Keeper vor Abschied

Stefan Drljaca (l.) steht vor einem Abschied vom BVB

Das Torwart-Karussell bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund dreht sich immer weiter. Zwei Torhüter haben den BVB bereits verlassen, zwei andere stoßen zur neuen Saison zum Revierklub dazu. Nun will sich offenbar ein dritter Schlussmann verabschieden.

Stefan Drljaca von Borussia Dortmund steht vor einem Wechsel zu Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden, das berichten "liga3-news" und "Sky". Der Vertrag des 23-Jährigen läuft beim Revierklub Ende Juni aus, bei Dynamo soll er einen Zweijahresvertrag erhalten. Eine Ablösesumme wird für Drljaca daher nicht fällig.

Der Schlussmann war zuvor immer wieder mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht worden. In Dresden würde Drljaca in den Konkurrenzkampf mit Neuzugang Sven Müller treten, dessen Wechsel vom Halleschen FC bereits in trockenen Tüchern ist.

Stefan Drljaca kam im Sommer 2020 von der TSG Hoffenheim zum BVB. In der vergangenen Drittliga-Saison stand er 15 Mal für die zweiten Mannschaft zwischen den Pfosten. Viermal blieb er dabei ohne Gegentor. In der Spielzeit 2020/21 kam er auf 14 Spiele in der Regionalliga West und hatte somit seinen Anteil am Aufstieg in den Profi-Bereich.

BVB II hat neuen Torwart längst gefunden

In Marcel Lotka von Hertha BSC hat der BVB II bereits einen Nachfolger gefunden. Zudem steigt U19-Keeper Silas Ostrzinski zur Drittliga-Mannschaft der Schwarz-Gelben, die derzeit noch einen neuen Trainer sucht. Der bisherige Coach Enrico Maaßen betreut zur neuen Saison den Bundesliga-Konkurrenten FC Augsburg.

Cheftrainer Edin Terzic kann für die Bundesliga-Auswahl derweil ebenfalls einen Neuzugang begrüßen. Nach den Abschieden der Schweizer Schlussmänner Roman Bürki (St. Louis City SC) und Marwin Hitz (FC Basel) wurde Alexander Meyer von der Jahn Regensburg als neue Nummer zwei verpflichtet. Eigengewächs Luca Unbehaun komplettiert das Torwart-Team um Stammkraft Gregor Kobel.