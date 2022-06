Durchbruch im Poker? Bayern gibt 3. Angebot für Mané ab

IMAGO/Pablo Garcia

Sadio Mané wird wohl zum FC Bayern wechseln

Nach dem mittlerweile offiziell bestätigten Transfer von Ryan Gravenberch liegt der Fokus des FC Bayern nun voll auf der Verpflichtung von Sadio Mané. Um den Offensivmann vom FC Liverpool loszueisen, haben die Münchner nun offenbar ein verbessertes drittes Angebot abgegeben.

Wird Sadio Mané der dritte Sommertransfer des FC Bayern? Nach Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui, Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch (kamen beide von Ajax Amsterdam) soll mit dem Star des FC Liverpool die Offensive verstärkt werden. Seit Wochen buhlen die Münchner bereits um den senegalischen Nationalspieler, waren aber mit den ersten beiden Offerten gescheitert.

Nun gibt es nach Informationen von "Bild" ein drittes Angebot, welches die Verantwortlichen des englischen Spitzenklubs überzeugen soll. Demnach bietet der FC Bayern nun eine fixe Ablöse von 35 Millionen Euro, hinzukommen sollen mögliche Bonuszahlungen in Höhe von bis zu fünf Millionen Euro.

Mit einem Gesamtvolumen von 40 Millionen Euro wären die Bosse des deutschen Rekordmeisters nah dran an der Forderung der Reds, die laut einem "Sport1"-Bericht angeblich bei 41 Millionen Euro liegen soll.

Diese Summe hatte der Klub auf den Tisch legen müssen, als Mané im Sommer 2016 vom FC Southampton geholt wurde.

FC Bayern und Liverpool kommen sich bei Mané entgegen

Gibt es nun eine Einigung zwischen den Klubs? Zuletzt hatten sich die beiden Parteien immer weiter angenähert. Während der FC Liverpool seine erste Forderung von 50 Millionen Euro auf 45 Millionen Euro und nun sogar 41 Millionen Euro reduzierte, erhöhten die Münchner ihr erstes Angebot von 25 Millionen Euro plus Bonuszahlungen von 5,5 Millionen Euro sukzessive auf 27,5 plus 7,5 Millionen Euro auf nun 35 plus 5 Millionen Euro.

In München soll Mané, sobald die beiden Klubs den Ablöse-Poker erfolgreich beendet haben, einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Mit dem FC Bayern ist der Senegalese sich laut übereinstimmenden Medienberichten bereits einig, freut sich auf die neue Herausforderung.

Manés Vertrag beim Klub von Teammanager Jürgen Klopp läuft im Sommer 2023 aus.