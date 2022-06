Schalke kurios! Kramer verdient weniger als Grammozis

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Frank Kramer (hinten) und Dimitrios Grammozis begegneten sich im April 2021 zum letzten Mal in der Bundesliga

Der strikte Sparkurs beim Bundesliga-Rückkehrer FC Schalke 04 treibt mitunter ziemlich kuriose Blüten. Vor allem die finanzielle Konstellation beim neuen Cheftrainer Frank Kramer ist beispielhaft.

Wie die "Sport Bild" vermeldet, soll das Jahressalär des neuen Chefcoaches auf Schalke weniger als eine Million Euro pro Jahr betragen. Auf den ersten Blick keine besondere Neuigkeit, hat die Klubführung der Gelsenkirchener doch längst angekündigt, auch bei den Gehältern der Profi-Abteilung drastische Einsparungen vorzunehmen.

Vergleicht man allerdings das Einkommen seines Vor-Vorgängers Dimitrios Grammozis, der vertraglich noch bis Sommer 2023 auf der Schalker Gehaltsliste steht, wird die bizarre Konstellation deutlich: Während Kramer, der als neu installierter Cheftrainer in der vollen sportlichen Verantwortung bei einem Bundesligisten steht, keinen Millionenbetrag verdient, streicht sich der längst entlassene Grammozis noch 1,2 Millionen Euro pro Jahr ein.

FC Schalke startet in der kommenden Woche in die Saisonvorbereitung

Der Übungsleiter, mit dem der FC Schalke im Jahr 2021 aus der Bundesliga abstieg, im Frühjahr 2022 zeitweise sechs Punkte hinter dem Relegationsplatz in der 2. Bundesliga rangierte und der momentan als beurlaubter Trainer volle Freizeit genießt, verdient deutlich mehr als der aktuelle Cheftrainer.

Ein Zustand, den es so selbst beim krisengebeutelten Ruhrgebietsverein noch nie gegeben hat.

Kramer hatte dabei ohnehin keinen leichten Start auf Schalke, hielt sich die Euphorie in der Fan-Szene nach Bestätigung seiner Anstellung doch arg in Grenzen. Zu frisch waren die Erinnerungen an sein Aus in Bielefeld.

In der kommenden Woche starten die Gelsenkirchener mit Leistungstest in die erste Vorbereitungsphase, ehe am Mittwoch Kramer erstmals das Mannschaftstraining beim FC Schalke leiten wird.