"Wo sind wir hingekommen?": Harte Kritik an Lewandowski

IMAGO/HMB Media/Claus

Robert Lewandowski ist noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden

Robert Lewandowski sorgt wegen seines Wechselwunschs beim FC Bayern für mächtig Unruhe. Viele Münchner Fans sind mittlerweile vom Verhalten des Weltfußballers genervt. Auch Ski-Alpin-Legende Felix Neureuther wählte nun deutliche Worte.

Kein anderes Thema treibt den FC Bayern aktuell so umher wie die Personalie Robert Lewandowski. Der 33-Jährige will den deutschen Rekordmeister unbedingt verlassen und sich dem FC Barcelona anschließen. Noch bleibt der Bundesligist aber standhaft und verweist in der Öffentlichkeit immer wieder auf den bis 2023 datierten Vertrag.

Felix Neureuther ist von den andauernden Diskussionen um Lewandowski genervt. "Die Wertschätzung eines Fußballspielers wird heute am Gehalt gemessen. Es geht doch eigentlich um so viel mehr im Sport, und nicht, ob ich 24 Millionen im Jahr verdiene oder 26 Millionen", klagte der ehemalige Ski-Alpin-Fahrer in der Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7" bei "ServusTV" und fragte: "Wo sind wir hingekommen?".

Neureuther fügte an: "Die Burschen haben einmal aus irgendeinem Grund mit dem Sport angefangen. Ich muss mich doch darauf besinnen, dass ich diesen Sport liebe. So etwas existiert nicht mehr."

TV-Reporter: Lewandowskis Verhalten "unterirdisch"

Noch deutlichere Worte wählte TV-Reporter Uli Köhler. "Ich finde das, was Robert Lewandowski macht, unterirdisch", wetterte das Urgestein der Sportberichterstattung: "Und seine Argumentation ist noch eine Stufe drunter. Er ist derjenige, der dem Verein die Wertschätzung zollen muss. Bei keinem anderen Verein wäre er zum Weltfußballer geworden."

Lewandowski wird sich von der Kritik wohl nicht beeinflussen lassen. Das Transferfenster ist noch bis Ende August geöffnet. Zuletzt gab es Berichte, wonach das "Basta" des FC Bayern mittlerweile bröckeln würde. Der Rekordmeister soll 60 Millionen Euro für den Bundesliga-Torschützenkönig verlangen.