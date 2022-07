Nach Bayern-Gerüchten: CR7 bittet United um Freigabe

IMAGO/James Marsh/Shutterstock

Cristiano Ronaldo wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Er wird doch wohl nicht wirklich zum FC Bayern wechseln? Cristiano Ronaldo soll Manchester United um Freigabe gebeten haben, weil er andere Vorstellungen vom Herbst seiner Karriere hat. Der deutsche Fußball-Rekordmeister aus München könnte die Wünsche des portugiesischen Superstars erfüllen.

Cristiano Ronaldo und der FC Bayern: zuletzt heizten Berichte über ein Interesse der Münchner am Offensivstar von Manchester United die Gerüchteküche mächtig an. Zwar dementierte der deutsche Rekordmeister die Spekulationen in Person von Sportchef Hasan Salihamidzic, laut englischen Medien soll es aber hinter den Kulissen zu Gesprächen mit dem Umfeld des Spielers gekommen sein.

Nun haben die "Times" und "The Athletic" Neuigkeiten im Bezug auf Ronaldos Zukunft zu vermelden. Nach Informationen der englischen Zeitung und des Portals hat der 37-Jährige seinen Klub darum gebeten, dass er gehen darf, wenn ein passendes und für United zufriedenstellendes Angebot eintrudelt.

Wie hoch genau dieses ausfallen müsste, wird nicht gesagt. Der Marktwert des Portugiesen, dessen Vertrag noch bis Sommer 2023 läuft - mit Option auf ein weiteres Jahr - wird jedoch auf rund 30 Millionen Euro geschätzt. Die Ablöse dürfte jedoch darunter liegen.

Dass CR7 seinen Herzensklub, bei dem er den internationalen Durchbruch schaffte, nach seiner Aufsehen erregenden Rückkehr im August 2021 nun doch noch einmal verlassen will, liegt laut dem Bericht daran, dass er auch 2022/23 - in seiner 20. Saison in Folge(!) - in der Champions League spielen möchte. Die Red Devils hatten die Qualifikation zuletzt verpasst. Ronaldo jedoch will weiter auf höchstem Niveau aktiv sein.

FC Bayern bietet Ronaldo die Champions League

Der FC Bayern könnte dem 37-Jährigen dieses Pflaster bieten, genau wie der FC Chelsea, der ebenfalls als möglicher Abnehmer gehandelt wird. Beide Vereine sollen die Möglichkeit, den Superstar unter Vertrag zu nehmen, diskutiert haben. Aus Italien soll zudem der SSC Neapel eine Option sein, wie "The Athletic" erfahren hat. Derzeit scheint alles offen.

Geht es tatsächlich für CR7 in die Bundesliga, könnte er in München Nachfolger von Weltfußballer Robert Lewandowski werden, der seit Wochen mit einem Transfer zum FC Barcelona in Verbindung gebracht wird und den deutschen Rekordmeister nach acht Jahren unbedingt verlassen will.

Während die mögliche Ablöse von 15 bis 25 Millionen Euro für die Münchner wohl zu stemmen wäre, dürfte das Gehalt des Portugiesen sämtliche Dimensionen beim deutschen Klub sprengen.

Fast 30 Millionen Euro soll CR7 bei ManUnited im Jahr kassieren. Bislang ist Lewandowski Top-Verdiener in München. Der Pole bekommt dem Vernehmen nach bis zu 24 Millionen Euro. Immerhin: Diese Summe wäre nach einem Transfer des Stürmers zu Barca frei und könnte neu investiert werden.