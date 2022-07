Kehl sieht Terzic beim BVB vor besonderer Herausforderung

IMAGO/Matthias Koch

Sebastian Kehl (m.) spricht über BVB-Trainer Edin Terzic (r.)

Edin Terzic steht bei Borussia Dortmund wieder im Rampenlicht. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat großes Vertrauen in den neuen Cheftrainer, sieht den Rose-Nachfolger aber auch vor einer besonderen Herausforderung.

Nach einer Saison als Technischer Direktor steht Edin Terzic bei Borussia Dortmund wieder an der Seitenlinie. Nach der Trennung von Marco Rose soll der 39-Jährige die Schwarz-Gelben wieder zu Titeln führen. Die Erwartungshaltung ist im BVB-Umfeld riesig, gewann Terzic mit dem Verein 2021 doch den DFB-Pokal.

Ein Selbstläufer wird die zweite Amtszeit als Coach aber keinesfalls. Schließlich vollziehen die Westfalen aktuell einen Umbruch. Zudem hat Terzic eine neue Rolle inne, wie Sportdirektor Sebastian Kehl kurz nach dem Trainingsauftakt noch einmal betonte.

"Erstmalig ist er vom ersten Tag der Vorbereitung an Cheftrainer und hat die Zügel in der Hand", sagte der BVB-Manager dem "kicker". Kehl versprach, Terzic "so gut wie möglich" zu unterstützen.

Bei den eigenen Fans steht der Mendener als langjähriger Borusse hoch im Kurs. Dennoch mahnte Kehl: "Egal wie hoch die Identifikation ist – am Ende werden wir alle vor allem am Erfolg gemessen."

BVB freut sich über Hermann-Ankunft

Peter Peter Hermann steht Terzic dabei als Assistent zur Verfügung. Der 70-Jährige bringt viel Erfahrung mit nach Dortmund und arbeitete in seiner langen Laufbahn unter anderem schon für den FC Bayern und FC Schalke 04.

"Wir sind sehr froh, Peter Hermann im Trainerteam zu haben", beurteilte Kehl die Verpflichtung: "Er verfügt über große Erfahrung, bringt eine andere Sichtweise auf den Fußball mit, verfügt über ausgeprägte Menschenkenntnis und weiß genau, wie eine Gruppe funktioniert, um letzten Endes erfolgreich zu sein."

Terzic zeigte sich nach dem Trainingsauftakt mit dem BVB zuversichtlich, dass er die Erwartungen erfüllen kann. "Wir wollen die Fans glücklich machen, und das immer regelmäßiger, wenn möglich im Drei-Tages-Rhythmus. Und irgendwann vielleicht das ganz große Ding feiern", stellte der Übungsleiter im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" klar.