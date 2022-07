Der neue Zakaria: Das ist Gladbachs Plan mit Itakura

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Ko Itakura wechselte zu Borussia Mönchengladbach

Durch die Verpflichtung von Ko Itakura hat Borussia Mönchengladbach dem Kader zuletzt ein wichtiges Puzzlestück hinzugefügt. Der Neuling soll bei den Fohlen wohl direkt eine Hauptrolle einnehmen.

Denn wie der "kicker" schreibt, ist der Japaner am Niederrhein fortan als verspäteter Nachfolger von Denis Zakaria vorgesehen. Der 25-Jährige, der für rund fünf Millionen Euro von Manchester City kam, sei in erste Linie im defensiven Mittelfeld eingeplant und solle dort für Stabilität sorgen, heißt es in einem Bericht des Fachmagazins.

Beim FC Schalke, an den Itakura in der vergangenen Saison ausgeliehen war, hatte er noch in der Innenverteidigung gespielt.

VfL-Sportdirektor Roland Virkus hatte schon bei der Verpflichtung des Neuzugangs angedeutet, dass die Borussia womöglich andere Pläne mit Itakura haben könnte. "Er ist ein ungemein laufstarker und taktisch disziplinierter Spieler, der in der Defensive auf verschiedenen Positionen spielen kann", so Virkus am Samstag.

Dass Gladbach die Defensive verstärkt, kommt derweil nicht überraschend. In der vergangenen Saison kassierten nur Fürth und Hertha BSC in der Bundesliga mehr Gegentore als die Fohlen, die damals noch von Adi Hütter betreut wurden.

Wer spielt bei Gladbach neben Itakura?

Das Fehlen eines Abräumers vor der Abwehr war in der Gladbacher Mannschaft ein großes Manko. Im Winter wurde mit Zakaria der designierte Spieler für diese Rolle an Juventus Turin verkauft, weil er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wollte. Itakura schließt nun die lange Zeit offene Planstelle und erfüllt dem neuen Trainer Daniel Farke damit offenbar einen Herzenswunsch.

Unklar ist laut dem "kicker" derweil noch, auf welchen Spieler der neue Übungsleiter neben Itakura auf der Doppelsechs setzen wird. Dass der ehemalige BVB-Coach wie zuletzt bei Norwich City in der Premier League auf ein 4-2-3-1-System setzt, gilt als wahrscheinlich.

Als mögliche Partner von Itakura kämen insbesondere Kouadio Koné und Florian Neuhaus in Betracht. Auch Christoph Kramer könne sich durch den Trainerwechsel neue Hoffnung machen. Denkbar sei aber auch, dass Neuhaus wegen seiner Spielstärke die Zehnerrolle einnimmt und damit Lars Stindl verdrängt.