Bericht: Hertha BSC hat sieben Stars auf der Abschussliste

IMAGO/Juergen Engler

Bei Hertha BSC könnte sich noch einiges tun im Transfersommer

Die Personalplanungen bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC sind noch längst nicht abgeschlossen. Vor möglichen weiteren externen Verstärkungen muss der Hauptstadtklub aber erst einmal seinen bestehenden Kader verkleinern, stehen doch derzeit nicht weniger als 35 Profis auf der Gehaltsliste der Hertha.

Laut einem jüngsten "Bild"-Bericht sollen nicht weniger als sieben Spieler auf der Verkaufsliste von Sportvorstand Fredi Bobic stehen.

Allen voran versucht die Alte Dame derzeit, Stürmer Krzysztof Piatek loszuwerden. Der Pole steht noch langfristig bis 2025 in Berlin unter Vertrag, kostet schlappe 4,5 Millionen Euro im Jahr.

Sportlich spielte er zuletzt keine Rolle mehr, war in der Rückrunde an den italienischen Erstligisten AC Florenz ausgeliehen (drei Tore in 14 Ligaspielen). Findet sich ein Käufer für den einstigen Königstransfer Piatek, darf er sofort gehen.

Gleiches gilt auch für die Offensivkollegen Dodi Lukebakio und Javairo Dilrosun. Beiden wird unter dem neuen Cheftrainer Sandro Schwarz keine Zukunft mehr in Berlin eingeräumt. Ihnen fehlte es in der Vergangenheit zu häufig an der richtigen Einstellung und defensivem Fleiß - elementare Eigenschaften für den neuen Hertha-Coach.

Laut dem Zeitungsbericht plant der Fast-Absteiger der Vorsaison zudem nicht mehr mit Omar Alderete, Deyovaisio Zeefuik und Santiago Ascacíbar. Bei entsprechenden Angeboten interessierter Klubs dürfen sie sofort gehen.

Hertha BSC hat noch drei mögliche Neuzugänge im Visier

Offen ist momentan noch die Situation in der Berliner Abwehrzentrale. Im Kader der Hertha stehen nicht weniger als sechs gelernte Innenverteidiger, von denen mindestens einer noch abgegeben werden soll.

Leih-Rückkehrer Jordan Torunarigha (feierte mit KRC Genk den belgischen Pokalsieg) soll ein Angebot von West Ham United erhalten haben, auch Kollege Marton Dárdai führt Gespräche mit anderen Klubs - wohl aus der Bundesliga.

Erst, wenn Vollzug bei einem oder mehreren Verkaufskandidaten gemeldet werden kann, soll sich auch auf der Einkaufsseite von Hertha BSC wieder etwas tun. Die Kandidaten sind hierbei aber schon klar auserkoren.

Wie der "kicker" aufzählte, haben die Herthaner Kaderplaner um Fredi Bobic mit Linksaußen Chidera Ejuke (ZSKA Moskau), Mittelfeldspieler Sebastian Szymanski (Dynamo Moskau) und Stürmer Oscar Estupinan (Vitoria Guimaraes) drei Akteure auf dem Schirm.