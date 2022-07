Internet-Star legt Hertha-Onlineshop lahm

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Nader El-Jindaoui hat für Aufregung gesorgt

Social-Media-Star Nader El-Jindaoui von Hertha BSC II hat am Freitagnachmittag die Server des Onlineshops der Berliner lahmgelegt.

"Nach zwei Minuten ist die Seite abgestürzt. Chillt! Ihr macht mich so glücklich, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper", sagte der 25-Jährige via Instagram.

Erst Anfang Juni war El-Jindaoui von Regionalliga-Konkurrent Berliner AK in die U23 der Hertha gewechselt. Um 14 Uhr wurde am Freitag sein neues Trikot veröffentlicht. Den ganzen Nachmittag blieb der Onlineshop der Hertha nur schwer erreichbar, meist kam eine Fehlermeldung.

1,6 Millionen Fans folgen El-Jindaoui auf der Plattform Instagram, weitere 1,2 Millionen auf YouTube. In den sozialen Netzwerken teilt der Flügelspieler Videos und Bilder aus dem Privatleben und gibt Einblicke hinter die Kulissen der Hertha.

Erst am Donnerstag hatte der Neuzugang mit einem Video vor dem Olympiastadion seine neue Trikotnummer 37 bekannt gegeben.

"Die Chance ist klein, aber sie ist da. Mein Traum ist es, hier drin zu spielen", kommentierte der gebürtige Berliner in seinem Video.