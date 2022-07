Fix! Abwehrmann verlässt FC Bayern nach nur einem Jahr

IMAGO/Ritchie Sumpter/News Images

Verlässt den FC Bayern und wechselt nach Nottingham: Omar Richards

Abwehrspieler Omar Richards verlässt den FC Bayern München nach nur einer Saison schon wieder. Der deutsche Rekordmeister bestätigte am Sonntag den Transfer des 24-Jährigen zu Nottingham Forest.

Omar Richards bricht seine Zelte beim FC Bayern wieder ab. Der Linksverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung zu Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest.

Über die Höhe der Ablösesumme machten beide Klubs keine Angaben, Medienberichten zufolge liegt sie bei bis zu zehn Millionen Euro. Im vergangenen Sommer hatte der FC Bayern Richards ablösefrei vom Zweitligisten FC Reading geholt. Unter Trainer Julian Nagelsmann brachte er es auf 17 Pflichtspieleinsätze.

Richards erhält beim zweimaligen Europapokalsieger der Landesmeister nun einen Vertrag bis 2026.

"Es war der Wunsch von Omar, dass wir ihm den Wechsel zu Nottingham Forest ermöglichen", sagte Bayern-Sportchef Hasan Salihamidzic zum Transfer: "Er sieht die Chance, Stammspieler in seinem Heimatland bei einem Premier-League-Klub zu werden. Nottingham bekommt einen sehr guten Spieler und wunderbaren Jungen, der seinen Weg machen wird."

Omar Richards freut sich auf Rückkehr nach England

Omar Richards gab sich indes begeistert, beim Aufsteiger durchstarten zu können. "Ich freue mich riesig darüber, nach England zurückzukehren und Nottingham Forest in einer so aufregenden Zeit zu begleiten", wird der ehemalige englische U21-Nationalspieler in der Mitteilung von Nottingham Forest zitiert. "Der Klub blickt auf unglaubliche Monate zurück und hat große Ambitionen nach der Rückkehr in die Premier League."

Die Reds kennt Richards noch gut aus seiner Zeit beim FC Reading. "Sie haben eine tolle Unterstützung der Fans, das Stadion, das ich nun mein neues Zuhause nennen kann, ist unglaublich. Ich kann es kaum erwarten, das Team kennenzulernen und die Vorbereitung auf die neue Saison zu beginnen."