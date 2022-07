SVW-Torjäger gesteht: "Nicht wie ein Profisportler gelebt"

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Bleibt sicher beim SV Werder Bremen: Marvin Ducksch

Mit Werder Bremen ist Torjäger Marvin Ducksch der Aufstieg in die Bundesliga gelungen. Im Oberhaus will der ehemalige Nachwuchsspieler des BVB nach zwei bislang gescheiterten Versuchen nun endlich ankommen. Warum dies in Paderborn und Düsseldorf gelang, ist dem 28-Jährigen mittlerweile klar.

Marvin Ducksch kann bislang auf 31 Pflichtspiele in der Fußball-Bundesliga zurückblicken. 2014/15 verließ er Borussia Dortmund in Richtung SC Paderborn, um den Durchbruch zu schaffen. Nach dessen Rückkehr zur zweiten Mannschaft des BVB und seinen Stationen beim FC St. Pauli und bei Holstein Kiel im Unterhaus versuchte er es 2018/19 erneut. Doch auch im Trikot von Fortuna Düsseldorf platzte der Knoten nicht.

"Damals war ich noch jung und etwas unreif. Ich hatte es mir alles einfacher vorgestellt", bekannte Ducksch nun im Gespräch mit "Bild": "Ich bin mit der Zeit aber gewachsen und kenne jetzt meine Aufgaben. Ich glaube daher, dass es anders wird als in den ersten beiden Jahren."

Der Angreifer habe "früher nicht wie ein Profisportler gelebt", was sich automatisch auf seine Leistung auswirkte. "Ich habe wenig geschlafen und mich nicht gut ernährt. Es hat etwas gedauert, bis ich verstanden habe, wie man leben muss. Irgendwann hat es bei mir aber Klick gemacht." Anteil daran hatte Ducksch zufolge auch die Geburt seines Sohnes, der sein "ganzes Leben verändert hat".

Ducksch will mehr: "Ich bin noch nicht am Limit"

Nach zwei erfolgreichen Jahren bei Hannover 96 war Marvin Ducksch im vergangenen Sommer zu Werder Bremen gewechselt, wo er mit 20 Treffern in 29 Zweitliga-Spielen großen Anteil am Aufstieg hatte. Dank seiner Erfahrung der letzten Jahre will der Stürmer nun noch gefährlicher werden. "Ich bin noch nicht am Limit, habe noch lange nicht alles erreicht. Da geht noch mehr. Wenn ich ein gestandener Bundesligaspieler bin, dann habe ich es geschafft."

Unterdessen lieferte Ducksch den Fans der Grün-Weißen gute Nachrichten. "Ja, ich bleibe", schloss er einen Wechsel in diesem Sommer trotz einer im Vertrag verankerten Ausstiegsklausel aus.

Bei seinem Sturmpartner Niclas Füllkrug ist ein Verbleib indes noch nicht final geklärt. Doch beim 19-Tore-Mann der vergangenen Saison bahnt sich laut Manager Frank Baumann eine baldige Einigung über eine Vertragsverlängerung an.