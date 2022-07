Bayern würde Lewy lieber an PSG oder Chelsea verkaufen

IMAGO/PRESSINPHOTO

Der FC Bayern will Cash für Robert Lewandowski vom FC Barcelona

Der FC Bayern macht es dem FC Barcelona derzeit offenbar schwer, Robert Lewandowski unter Vertrag zu nehmen. Nicht nur, weil die Münchner eine bestimmte Ablöse für den Weltfußballer im Kopf haben, sondern auch, weil man an der Säbener Straße an der Zahlungsmoral der Katalanen zweifelt.

Wann findet das Transfer-Theater rund um Robert Lewandowski und den FC Bayern ein Ende? Möglicherweise nicht so schnell wie von Seiten des Stürmers erhofft. Denn nach Informationen von "Sport1" legen die Bosse des deutschen Rekordmeisters dem FC Barcelona weitere Steine in den Weg.

Laut einem Bericht des TV-Senders will man in München die gesamte Ablösesumme für Lewandowski am liebsten in einem Stück haben, mindestens aber einen Großteil davon. Ratenzahlungen, wie bei großen Summen im Fußball oft üblich, lehnen die Verantwortlichen demnach ab. Der Grund: In der Führungsetage gibt es Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des FC Barcelona.

Noch immer schwirrt der Transfer von Arturo Vidal aus dem Jahr 2018 im Hinterkopf herum, den Barca plötzlich nicht in einem Stück stemmen konnte und um eine Ratenzahlung bat. Damals ging es "nur" um 18 Millionen Euro. Bei Lewandowski hingegen ist eine fixe Ablöse von mindestens 50 Millionen gefordert, heißt es. Dazu könnten weitere Bonuszahlungen kommen.

FC Bayern verwundert über Lewandowski-Wunsch

Klar ist nach "Sport1"-Infos, dass vom spanischen Top-Klub noch in dieser Woche eine vierte Offerte via Fax eintrudeln soll. Werden darin besagte 50 Millionen Euro garantiert, will man mit Barca-Sportchef Mateu Almany verhandeln.

Weiter heißt es: Am liebsten würden Hasan Salihamidzic, Oliver Kahn und Co. gar nicht mit den Katalanen sprechen, sondern Lewandowski lieber an einen zahlungsfähigen und -zuverlässigen Verein verkaufen, wie Paris Saint-Germain oder den FC Chelsea. Beide sollen ebenfalls ihr Interesse am Angreifer hinterlegt haben.

Lewandowski jedoch will unbedingt zu Barca, was bei den Bayern-Bossen zu Verwunderung geführt hat. Denn vor gar nicht langer Zeit war noch Real Madrid das Traumziel des 33-Jährigen.

Nun aber soll es der Vizemeister aus La Liga werden, wo ein unterschriftsreifer Dreijahresvertrag bereitliegt.