Reisestress für Bayern-Star Sadio Mané?

Sadio Mané rechnet sich Chancen bei der Auszeichnung zu Afrikas Fußballer des Jahres aus

Am Montag bricht der FC Bayern in Richtung USA auf. In Washington stehen neben der Saison-Vorbereitung auch Werbeaktionen im Vordergrund. Fehlen darf dabei natürlich auch nicht Sadio Mané, das neue Aushängeschild der Münchner. Doch der Senegalese hat ausgerechnet während der US-Tour einen wichtigen Termin. Es droht Reisestress.

Der deutsche Rekordmeister ist vom 18. bis 24. Juli auf USA-Reise, zunächst wird der Bayern-Tross in Washington Quartier beziehen. In der Hauptstadt der Vereinigten Staaten von Amerika findet am 20. Juli (21.07., 01:30 MEZ) ein Testspiel gegen den MLS-Klub DC United statt. Am 23. Juli (24.07., 01:00 Uhr MEZ) wartet Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola mit Manchester City in Green Bay auf die Münchner.

In beiden Vorbereitungsspielen soll selbstverständlich auch Bayern Münchens Königstransfer Sadio Mané Spielpraxis sammeln. Das Problem: Am 21. Juli findet in Marokko die Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres statt - also mitten in der Vorbereitung.

Mané zählt auch in diesem Jahr zu den großen Favoriten auf die Auszeichnung, immerhin gewann er im Frühjahr mit Senegal den Afrika Cup. Bewertet wird der Zeitraum von September 2021 bis Juni 2022. Im Jahr 2019 war er schon einmal als Afrikas Fußballer des Jahres geehrt worden, in den vergangenen zwei Jahren wurde der Preis wegen der Corona-Pandemie nicht vergeben.

Sadio Mané nimmt scheinbar Reisestress in Kauf

Neun weitere Top-Stars rechnen sich nun ebenfalls Chancen aus, darunter sein ehemaliger Mitspieler Mohamed Salah vom FC Liverpool, der 2017 und 2018 gewann. Unter den weiteren Kandidaten sind BVB-Neuzugang Sébastien Haller oder Riyad Mahrez von Manchester City.

"Das ist ein individueller Titel und es gibt viele gute Spieler. Wir werden sehen, wer die Auszeichnung bekommt. So eine Auszeichnung ist natürlich motivierend", hatte Mané Ende Juni bei seiner Antritts-Pressekonferenz des FC Bayern gesagt.

Wie "Sport1" nun mit Berufung auf den senegalesischen Reporter Papa Mahmoud Gueye berichtet, will der Neu-Münchner die Zeremonie keineswegs verpassen. Der Plan: Nach dem Test gegen DC United will Mané nach Marokko fliegen, anschließend geht es zurück in die USA. Dies würde wohl erheblichen Reisestress für den Angreifer bedeuten.